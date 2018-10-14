تعرف على تشكيل إيطاليا المتوقع في مباراة اليوم أمام بولندا في دوري الأمم الأوروبية

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يحل منتخب إيطاليا ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره منتخب بولندا في مساء اليوم الأحد الموافق 14 أكتوبر 2018 على أرض دولة بولندا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الثالثة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إيطاليا وبولندا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة إيطاليا وبولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي رؤوف خليف هو معلق المباراة.

وكان الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده إيطاليا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة منتخب إيطاليا على النحو التالي:

حراسة المرمى: سلفاتوري سيريجو / ماتيا بيرين / جانلويجي دوناروما / سرانكو.

خط الدفاع: أليساندرو فلورينزي / ليوناردو بونوتشي / أليسيو رومانيولي / كيليني / كريشيتو / أتشيربي / بيراغي / إيمرسون / دامبروزيو / باريلا.

خط الوسط: جورجينيو / ماركو فيراتي / جاليارديني / لورينزو بيلجريني / فيديريكو بيرنارديسكي / جياكومو بونافينتورا / كابراري / دومينيكو بيراردي / فيديريكو كييزا.

خط الهجوم: باتريك كوتروني / سيباستيان جوفينكو / تشيرو إيموبيلي / لورينزو إنسيني.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي روبيرتو مانشيني المدير الفني لمنتخب إيطاليا بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه منتخب بولندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما.

خط الدفاع: ليوناردو بونوتشي / أليسيو رومانيولي / كيليني.

خط الوسط: أليساندرو فلورينزي / جورجينيو / ماركو فيراتي / إيمرسون / فيديريكو بيرنارديسكي / جياكومو بونافينتورا.

خط الهجوم: لورينزو إنسيني.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج منتخب إيطاليا حتى هذه اللحظة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب الأرجنتين 0/2 منتخب إيطاليا، مباراة ودية.

منتخب إنجلترا 1/1 منتخب إيطاليا، مباراة ودية.

منتخب إيطاليا 1/2 منتخب السعودية، مباراة ودية.

منتخب فرنسا 1/3 منتخب إيطاليا، مباراة ودية.

منتخب إيطاليا 1/1 منتخب هولندا، مباراة ودية.

منتخب إيطاليا 1/1 منتخب بولندا، دوري الأمم الأوروبية.

منتخب البرتغال 0/1 منتخب إيطاليا، دوري الأمم الأوروبية.

منتخب إيطاليا 1/1 منتخب أوكرانيا، مباراة ودية.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من منتخب إيطاليا إضافة إلى منتخب بولندا في المجموعة الثالثة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م:

المركز الثاني: منتخب إيطاليا، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

المركز الأخير: منتخب بولندا، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات منتخب إيطاليا القادمة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب إيطاليا / منتخب البرتغال، السبت 17 نوفمبر 2018، دوري الأمم الأوروبية، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب إيطاليا / منتخب الولايات المتحدة الأمريكية، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، مباراة ودية، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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