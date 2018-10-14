منتخب البرتغال في ضيافة اسكتلندا اليوم ودياً..تعرف على تشكيل البرتغال المتوقع

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يستعد منتخب البرتغال لملاقاة مضيفه منتخب اسكتلندا في مساء اليوم الأحد الموافق 14 أكتوبر 2018 على ملعب هامبدن بارك في مدينة جلاسكو على أرض دولة اسكتلندا، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة البرتغال واسكتلندا تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة البرتغال واسكتلندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد عبده هو معلق المباراة.

وكان البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده البرتغال التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة المنتخب البرتغالي على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو / كلاوديو راموس / بيتو.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / سيدريك سواريس / كيبلير بيبي / كيفن رودريغيز / ماريو روي / لويس نيتو / بيدرو مينديز / روبين دياز.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / دانيلو بيريرا / برونو فيرنانديز / بيتزي / فيرنانديز / روبن نيفيز / ريناتو سانشيز / برناردو سيلفا / سيرجيو اوليفيرا.

خط الهجوم: أندري سيلفا / هيلدر كوستا / إيدير / بروما.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي فرناندو سانتوس المدير الفني للمنتخب البرتغالي بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الودية أمام مضيفه منتخب اسكتلندا على النحو التالي:

حراسة المرمى: روي باتريسيو.

خط الدفاع: سيدريك سواريس / كيبلير بيبي / كيفن رودريغيز / ماريو روي.

خط الوسط: ويليام كارفاليو / روبن نيفيز / بيتزي.

خط الهجوم: برناردو سيلفا / بروما / أندري سيلفا.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج المنتخب البرتغالي حتى هذه اللحظة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب البرتغال 1/2 منتخب مصر، مباراة ودية.

منتخب البرتغال 3/0 منتخب هولندا، مباراة ودية.

منتخب البرتغال 2/2 منتخب تونس، مباراة ودية.

منتخب بلجيكا 0/0 منتخب البرتغال، مباراة ودية.

منتخب البرتغال 0/3 منتخب الجزائر، مباراة ودية.

منتخب البرتغال 3/3 منتخب إسبانيا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب البرتغال 0/1 منتخب المغرب، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب إيران 1/1 منتخب البرتغال، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب الأوروغواي 1/2 منتخب البرتغال، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب البرتغال 1/1 منتخب كرواتيا، مباراة ودية.

منتخب البرتغال 0/1 منتخب إيطاليا، دوري الأمم الأوروبية.

منتخب بولندا 3/2 منتخب البرتغال، دوري الأمم الأوروبية.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات منتخب البرتغال القادمة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب إيطاليا / منتخب البرتغال، السبت 17 نوفمبر 2018، دوري الأمم الأوروبية، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

منتخب البرتغال / منتخب بولندا، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، دوري الأمم الأوروبية، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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