موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا في دوري الأمم الأوروبية الاثنين 15/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا، يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة ضيفه منتخب إنجلترا في مساء يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018 على ملعب بينيتو فيامارين في مدينة إشبيلية في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم الأوروبية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة إسبانيا وإنجلترا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من إسبانيا وإنجلترا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا، يستعد منتخب إسبانيا لملاقاة ضيفه منتخب إنجلترا في مساء يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018 على ملعب بينيتو فيامارين في مدينة إشبيلية في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إسبانيا وإنجلترا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا، سوف تكون مباراة إسبانيا وإنجلترا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة إسبانيا وإنجلترا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة إسبانيا وإنجلترا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات إسبانيا وإنجلترا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة إسبانيا وإنجلترا، يدخل منتخب إسبانيا غمار مباراته الثالثة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار الثالث على التوالي دون سواه من أجل ضمان صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

وهو الأمر الذي سوف يجعل منتخب لاروخا يضمن بالتالي مباشرة تأهله إلى الدور نصف النهائي من عمر المسابقة، علماً بأن الهدف الرئيسي للمنتخب الإسباني هو التتويج بلقب دوري الأمم الأوروبية في نهاية المطاف، وخاصة وأن ذلك اللقب سوف يُعطي اللاعبين دافعاً قوياً للغاية مع المدير الفني الإسباني لويس إنريكي الذي يحلم برفع أولى ألقابه مع منتخب إسبانيا.

ولا شك أن هذه المسابقة سوف تكون بمثابة أفضل تحضير على الإطلاق للمنتخب الإسباني، وذلك قبل مشاركته في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أوروبا 2020، حيث يسعى منتخب إسبانيا أيضاً إلى المنافسة بكل قوة على لقب يورو 2020، علماً بأن منتخب إسبانيا لم يفز بلقب اليورو منذ عام 2012 حينما تم تنظيم المسابقة على أرض دولة أوكرانيا إضافة إلى دولة بولندا.

ومن جانبه كشف الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده إسبانيا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا / ديفيد دي خيا / باو لوبيز.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / راؤول ألبيول / ماركوس ألونسو / خوسيه لويس غايا / مارك بارترا / أوتو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / تياغو ألكانتارا / كوكي / ساؤول نيجويز / داني سيبايوس / رودريجو / خواكين سوسو / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: باكو ألكاسير / ألفارو موراتا / أسباس / رودريغو مورينو.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني لويس إنريكي المدير الفني للمنتخب الإسباني بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إسبانية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه منتخب إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / تياغو ألكانتارا / كوكي / ساؤول نيجويز / ماركو أسينسيو.

خط الهجوم: باكو ألكاسير.

أما على الجانب المقابل لا تبدو وضعية المنتخب الإنجليزي جيدة على الإطلاق قبل هذه المباراة، وخاصة بعدما فشل في تحقيق الانتصار في الجولة الماضية خارج أرضه على حساب مضيفه منتخب كرواتيا، حيث انتهت المباراة على وقع التعادل السلبي بدون أهداف مما يعني أن تأهل المنتخب الإنجليزي إلى الدور نصف النهائي بات أمراً مستحيلاً.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر على منتخب إنجلترا أن منافسه في هذه المباراة منتخب إسبانيا يمر بحالة مثالية للغاية، وذلك سواء على الصعيد الفني أو حتى على الصعيد البدني مما يجعله مرشحاً للتعرض من جديد إلى الخسارة مثلما حدث تماماً في مباراة الذهاب بينهما على ملعب ويمبلي في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك بعدما نجح المنتخب الإسباني في تحقيق الانتصار وقتها بهدفين مقابل هدف واحد.

ومن جانبه كشف الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده إنجلترا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد / أليكس / جاك بوتلاند / ماركوس.

خط الدفاع: هاري ماغواير / ألكسندر أرنولد / جون ستونز / جو جوميز / لوك شو / داني روز / كيران تريبير / كايل ووكر / جيمس تاركوفيسكي.

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيريك داير / شالوباه / روس باركلي / هاري وينكس / ماسون.

خط الهجوم: هاري كين / رحيم ستيرلينغ / ماركوس راشفورد / داني ويلباك / جادسون / جيمس ماديسون.

ومن المتوقع أن يقوم الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني للمنتخب الإنجليزي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة إنجليزية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه منتخب إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير / لوك شو.

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيريك داير / روس باركلي.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

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