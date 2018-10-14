موعد مباراة السعودية والعراق الودية الإثنين 15/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة السعودية والعراق، يستعد منتخب السعودية لملاقاة ضيفه منتخب العراق في مساء يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الآسيوية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم العربية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة السعودية والعراق، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة السعودية والعراق.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة السعودية والعراق، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من السعودية والعراق في هذه المباراة الودية المرتقبة بين المنتخبين.

موعد مباراة السعودية والعراق

موعد مباراة السعودية والعراق، يستعد منتخب السعودية لملاقاة ضيفه منتخب العراق في مساء يوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018 على ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من الجانبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة السعودية والعراق تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة السعودية والعراق والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة السعودية والعراق، سوف تكون مباراة السعودية والعراق منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، كما ستكون مباراة السعودية والعراق منقولة بشكل حصري أيضاً عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات السعودية والعراق والتشكيل المتوقع

موعد مباراة السعودية والعراق، يدخل منتخب السعودية غمار مباراته الودية الهامة للغاية أمام نظيره منتخب العراق، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الاستعداد بأفضل صورة ممكنة للمشاركة في مسابقة كأس أمم آسيا في نسختها القادمة التي سوف تُقام في مطلع العام القادم وتحديداً في شهر يناير 2019 على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة.

وكان المنتخب السعودي قد خاض أولى مبارياته الودية تحضيراً للمُسابقة الأعرق في قارة آسيا قبل أيام قليلة، وذلك حينما تعرض إلى الخسارة على يد ضيفه منتخب البرازيل بهدفين مقابل لا شئ، علماً بأن المنتخب السعودي يسعى إلى محو الصورة السلبية التي ظهر بها في مونديال روسيا الماضي في صيف العام الحالي 2018.

ومن جانبه كشف الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي في وقت سابق عن قائمة منتخب السعودية التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب السعودية على النحو التالي:

حراسة المرمى: مصطفى ملائكة / محمد العويس / محمد اليامي / أمين البخاري.

خط الدفاع: سعيد المولد / حسين عبد الغني / محمد البريك / ياسر الشهراني / محمد آل فتيل / عمر هوساوي / علي آل بليهي / محمد الخبراني.

خط الوسط: عبدالعزيز البيشي / سلمان الفرج / عبدالله الخيبري / حسن الحبيب / عبدالله عطيف / عبدالعزيز الجبرين / محمد كنو / سالم الدوسري / حسين المقهوي / عبدالرحمن غريب / هتان باهبري / أيمن الخليف / يحيى الشهري.

خط الهجوم: هارون كمارا / مهند عسيري / عبدالفتاح آدم.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني للمنتخب السعودي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سعودية سوف تتألف في هذه المباراة الودية أمام ضيفه منتخب العراق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: محمد البريك / عمر هوساوي / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / سلمان الفرج / محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري / يحيى الشهري / مهند عسيري.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع مماثلاً بالنسبة إلى المنتخب العراقي، والذي يُحضر بدوره هو الآخر من أجل المشاركة في مسابقة كأس أمم آسيا في مطلع العام القادم 2019، علماً بأن المنتخب العراقي يطمح إلى صناعة المجد من جديد على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مثلما حدث في عام 2007 حينما نجح منتخب العراق في التتويج بلقب كأس آسيا في ذلك الوقت.

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