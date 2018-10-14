رقم مميز جديد ل”محمد صلاح” في الدوري الإنجليزي بالرغم من قلة أهدافه !

Advertisements

لا يزال نور المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري ساطعاً في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك على الرغم من تراجع مستواه بشكل ملحوظ للغاية منذ مطلع الموسم الحالي 2018 / 2019 سواء من الناحية الفنية أو خاصة من الناحية التهديفية.

حيث كان المصري محمد صلاح هو هداف مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي، وإضافة إلى ذلك أيضاً نجح في التتويج بجائزة أفضل لاعب في إنجلترا عن الموسم ذاته، ولكنه وفي الموسم الحالي لم يتمكن سوى من تسجيل 3 أهداف فقط لا غير لمصلحة فريقه ليفربول إضافة إلى تراجع مستواه الفني بشكل واضح.

Advertisements

وعلى الرغم من ذلك إلا أن صحيفة “ديلي إكسبريس” الإنجليزية قد أكدت اليوم أن المصري محمد صلاح هو ثالث أفضل لاعب مراوغ في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019، وهو ما يؤكد بدوره على أن المصري محمد صلاح يمر فقط بحالة من عدم التوفيق وليس التقصير في العمل كان يُفسر البعض.

وقد جاءت قائمة أفضل اللاعبين المراوغين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بحسب صحيفة “ديلي إكسبريس” على النحو التالي:

المركز الأول: البلجيكي إيدين هازارد، نادي تشيلسي، 22 مراوغة ناجحة.

المركز الثاني: الإيفواري أداما تراوري، نادي ولفرهامبتون، 19 مراوغة ناجحة.

المركز الثالث: المصري محمد صلاح، نادي ليفربول، 18 مراوغة ناجحة.

المركز الرابع: الإنجليزي ناثان ريدموند، نادي ساوثهامبتون، 18 مراوغة ناجحة.

المركز الخامس: الإيفواري ويلفريد زاها، نادي كريستال بالاس، 17 مراوغة ناجحة.

إقرأ أيضاً: