تعرف على موعد مباريات ثمن نهائي كأس مصر 2018 / 2019

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كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الأحد الموافق 14 أكتوبر 2018 النقاب عن مواعيد معظم مباريات الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس مصر 2018 / 2019، وذلك بعد ما أُجريت العديد من مباريات دور ال32 خلال الأيام القليلة الماضية خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وإليكم الآن موعد مباريات الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس مصر 2018 / 2019 م:

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فريق الإسماعيلي / فريق المقاولون العرب، الثلاثاء 23/10/2018، ملعب السلام، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق الزمالك / فريق الإنتاج الحربي، الثلاثاء 23/10/2018، ملعب برج العرب، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مصر المقاصة / فريق وادي دجلة، الأربعاء 24/10/2018، ملعب الإسكندرية، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق طلائع الجيش / فريق حرس الحدود، الأربعاء 24/10/2018، ملعب بتروسبورت، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إنبي / فريق المنصورة، السبت 27/10/2018، ملعب عثمان أحمد عثمان، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

كما قامت أيضاً لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم بتأجيل مباراة فريق الأهلي مع نظيره فريق بيراميدز، إضافة إلى مباراة فريق سموحة مع نظيره فريق الاتحاد السكندري، وأيضاً مباراة فريق بتروجيت مع الفائز من مواجهة فريق المصري البورسعيدي مع فريق جزيرة مطروح.

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