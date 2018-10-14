موعد مباريات ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019

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وصلت مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال إلى أعلى درجات الإثارة في الموسم الحالي 2018 / 2019، وذلك بعدما وصلت المسابقة إلى مرحلة الدور ثمن النهائي بعد الانتهاء أخيراً من جميع مباريات دور ال32 من عمر المسابقة.

ولا شك أن ارتفاع قيمة الجوائز المالية لجميع الأندية المشاركة في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال من طرف الاتحاد العربي لكرة القدم، قد جعل مسابقة كأس العرب أكثر قيمة انطلاقاً من الموسم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن بطل مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال في الموسم الحالي سوف يحصل على مبلغ 6 مليون دولار .

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ولعل ما ساهم في زيادة عامل الإثارة أكثر في هذه المرحلة من مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال، هي عراقة الأندية التي نجحت في التأهل إلى الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة من كافة الأقطار العربية، مما سوف يجعل التنافس شرساً للغاية انطلاقاً من ذلك الدور بين جميع الأندية التي ترغب بدون أدنى شك في التتويج باللقب في نهاية المطاف.

وإليكم الآن جميع الأندية التي نجحت في التأهل إلى الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م:

فريق الأهلي المصري / فريق الزمالك المصري / فريق الإسماعيلي المصري / فريق الاتحاد السكندري المصري.

فريق الوداد البيضاوي المغربي / فريق الرجاء البيضاوي المغربي / فريق النجم الساحلي التونسي / فريق المريخ السوداني.

فريق نفط الوسط العراقي / فريق الوصل الإماراتي / فريق وفاق سطيف الجزائري / فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

فريق مولودية الجزائر الجزائري / فريق الهلال السعودي / فريق الأهلي السعودي / فريق النصر السعودي.

أما الآن سوف نستعرض لكم النتائج التي أسفرت عنها قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م:

فريق الأهلي المصري / فريق الوصل الإماراتي.

فريق الاتحاد السكندري المصري / فريق الزمالك المصري.

فريق الإسماعيلي المصري / فريق الرجاء البيضاوي المغربي.

فريق الوداد البيضاوي المغربي / فريق النجم الساحلي التونسي.

فريق المريخ السوداني / فريق اتحاد العاصمة الجزائري.

فريق الهلال السعودي / فريق نفط الوسط العراقي.

فريق النصر السعودي / فريق مولودية الجزائر الجزائري.

فريق وفاق سطيف الجزائري / فريق الأهلي السعودي.

أما الآن سوف سوف نستعرض لكم موعد مباريات ذهاب الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م:

فريق الوداد البيضاوي / فريق النجم الساحلي، السبت 27 أكتوبر 2018، ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء على أرض دولة المغرب، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت المغرب.

فريق الاتحاد السكندري / فريق الزمالك، السبت 27 أكتوبر 2018، ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق وفاق سطيف / فريق أهلي جدة، الأحد 28 أكتوبر 2018، ملعب 8 مايو في مدينة سطيف على أرض دولة الجزائر، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

فريق الأهلي / فريق الوصل، الأحد 28 أكتوبر 2018، ملعب السلام في العاصمة المصرية القاهرة، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الإسماعيلي / فريق الرجاء البيضاوي، الإثنين 29 أكتوبر 2018، ملعب الإسماعيلية في مدينة الإسماعيلية على أرض دولة جمهورية مصر العربية، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الهلال / فريق نفط الوسط، الإثنين 29 أكتوبر 2018، ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

فريق النصر / فريق مولودية الجزائر، الثلاثاء 6 نوفمبر 2018، ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

فريق المريخ / فريق اتحاد العاصمة، الثلاثاء 20 نوفمبر 2018، ملعب المريخ في مدينة أم درمان على أرض دولة السودان، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت السودان.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن موعد مباريات إياب الدور ثمن النهائي في مسابقة كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019 م:

فريق النجم الساحلي / فريق الوداد البيضاوي، الخميس 8 نوفمبر 2018، الملعب الأولمبي في مدينة سوسة الساحلية على أرض دولة تونس، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت تونس.

فريق الوصل / فريق الأهلي، الخميس 22 نوفمبر 2018، ملعب زعبيل في مدينة دبي على أرض دولة الإمارات المتحدة، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت أبوظبي.

فريق مولودية الجزائر / فريق النصر، الثلاثاء 27 نوفمبر 2018، ملعب 5 يوليو على أرض دولة الجزائر، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

فريق الزمالك / فريق الاتحاد السكندري، الجمعة 30 نوفمبر 2018، ملعب بتروسبورت في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق نفط الوسط / فريق الهلال، الجمعة 30 نوفمبر 2018، ملعب فرانسوا حريري في مدينة أربيل على أرض دولة العراق، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت العراق.

فريق أهلي جدة / فريق وفاق سطيف، الثلاثاء 4 ديسمبر 2018، ملعب الجوهرة في مدينة جدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

فريق اتحاد العاصمة / فريق المريخ، الإثنين 10 ديسمبر 2018، ملعب 5 يوليو على أرض دولة الجزائر، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت الجزائر.

فريق الرجاء البيضاوي / فريق الإسماعيلي، الثلاثاء 11 ديسمبر 2018، ملعب محمد الخامس في مدينة الدار البيضاء على أرض دولة المغرب، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت المغرب.

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