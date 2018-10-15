تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من إسبانيا وإنجلترا في مباراة اليوم

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يشهد ملعب بينيتو فيامارين في إقليم الأندلس على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018 مباراة منتظرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب إسبانيا ضيفه منتخب إنجلترا، ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة إسبانيا وإنجلترا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة إسبانيا وإنجلترا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وكان الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة منتخب إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا / كيبا / باو لوبيز.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز / راؤول ألبيول / ماركوس ألونسو / خوسيه لويس غايا / أوتو / مارك بارترا.

خط الوسط: تياغو ألكانتارا / سيرجيو بوسكيتس / ساؤول نيجويز / كوكي / ماركو أسينسيو / خواكين سوسو / رودريجو / داني سيبايوس.

خط الهجوم: ألفارو موراتا / باكو ألكاسير / رودريجو مورينو / أسباس.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني لويس إنريكي المدير الفني لمنتخب إسبانيا بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام ضيفه منتخب إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / ناتشو فيرنانديز / سيرجيو راموس / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / تياغو ألكانتارا / كوكي.

خط الهجوم: ساؤول نيجويز / ماركو أسينسيو / باكو ألكاسير.

أما على الجانب المقابل فقد كشف الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا عن قائمة منتخب بلاده إنجلترا في وقت سابق والتي سوف تكون حاضرة بدورها خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة منتخب إنجلترا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جاك بوتلاند / جوردان بيكفورد / ماركوس / أليكس.

خط الدفاع: جون ستونز / كايل ووكر / هاري ماغواير / لوك شو / داني روز / جيمس تاركوفيسكي / جو جوميز / ألكسندر أرنولد / كيران تريبير.

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيريك داير / شالوباه / روس باركلي / ماسون / هاري وينكس.

خط الهجوم: هاري كين / رحيم ستيرلينغ / داني ويلباك / ماركوس راشفورد / جيمس ماديسون / جادسون.

ومن المتوقع أن يقوم الإنجليزي جاريث ساوثجيت المدير الفني لمنتخب إنجلترا بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه منتخب إسبانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: جوردان بيكفورد.

خط الدفاع: كايل ووكر / جون ستونز / هاري ماغواير / لوك شو.

خط الوسط: جوردان هندرسون / إيريك داير / روس باركلي.

خط الهجوم: داني ويلباك / رحيم ستيرلينغ / هاري كين.

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