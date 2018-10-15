منتخب السعودية في اختبار ودي جديد اليوم أمام العراق..تعرف على تشكيل السعودية المتوقع

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يشهد ملعب جامعة الملك سعود في العاصمة السعودية الرياض في مساء اليوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب السعودية ضيفه منتخب العراق، ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة السعودية والعراق تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة السعودية والعراق منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، كما ستكون مباراة السعودية والعراق منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، بينما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

وكان الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية قد كشف في وقت سابق عن قائمة الأخضر السعودي التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث تكونت قائمة الأخضر السعودي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد اليامي / أمين البخاري / مصطفى ملائكة / محمد العويس.

خط الدفاع: محمد البريك / ياسر الشهراني / علي آل بليهي / محمد آل فتيل / سعيد المولد / حسين عبد الغني / عمر هوساوي / محمد الخبراني.

خط الوسط: عبدالله الخيبري / عبدالله عطيف / سالم الدوسري / عبدالعزيز البيشي / سلمان الفرج / حسن الحبيب / محمد كنو / عبدالرحمن غريب / حسين المقهوي / أيمن الخليف / يحيى الشهري / هتان باهبري / عبدالعزيز الجبرين.

خط الهجوم: عبد الفتاح آدم / هارون كمارا / مهند عسيري.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي المدير الفني لمنتخب السعودية بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام ضيفه منتخب العراق على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد العويس.

خط الدفاع: محمد البريك / عمر هوساوي / علي آل بليهي / ياسر الشهراني.

خط الوسط: عبدالله عطيف / سلمان الفرج / محمد كنو.

خط الهجوم: سالم الدوسري / هتان باهبري / مهند عسيري.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج المنتخب السعودي حتى هذه اللحظة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب السعودية 0/3 منتخب مولدوفا، مباراة ودية.

منتخب العراق 1/4 منتخب السعودية، مباراة ودية.

منتخب السعودية 1/1 منتخب أوكرانيا، مباراة ودية.

منتخب بلجيكا 0/4 منتخب السعودية، مباراة ودية.

منتخب السعودية 0/2 منتخب الجزائر، مباراة ودية.

منتخب السعودية 0/2 منتخب اليونان، مباراة ودية.

منتخب إيطاليا 1/2 منتخب السعودية، مباراة ودية.

منتخب السعودية 3/0 منتخب بيرو، مباراة ودية.

منتخب ألمانيا 1/2 منتخب السعودية، مباراة ودية.

منتخب روسيا 0/5 منتخب السعودية، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب الأوروغواي 0/1 منتخب السعودية، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب السعودية 1/2 منتخب مصر، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب السعودية 2/2 منتخب بوليفيا، مباراة ودية.

منتخب السعودية 2/0 منتخب البرازيل، مباراة ودية.

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