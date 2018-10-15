موعد مباراة مصر وسوازيلاند في تصفيات أمم أفريقيا الثلاثاء 16/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مصر وسوازيلاند، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة مضيفه منتخب سوازيلاند في يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 على أرض دولة سوازيلاند، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الأفريقية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق المنتخب الوطني المصري يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة مصر وسوازيلاند، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة مصر وسوازيلاند.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة مصر وسوازيلاند، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من مصر وسوازيلاند في هذه المباراة الهامة في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

موعد مباراة مصر وسوازيلاند

موعد مباراة مصر وسوازيلاند، يستعد المنتخب الوطني المصري لملاقاة مضيفه منتخب سوازيلاند في يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 على أرض دولة سوازيلاند، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

وتنطلق مباراة مصر وسوازيلاند تحديداً في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة مصر وسوازيلاند، سوف تكون مباراة مصر وسوازيلاند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات مصر وسوازيلاند والتشكيل المتوقع

موعد مباراة مصر وسوازيلاند، يدخل المنتخب الوطني المصري غمار مباراته الرابعة في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الضغط على المنتخب التونسي صاحب الصدارة.

ولا شك أن المنتخب الوطني المصري قد استعاد الكثير من إمكاناته الهجومية في آخر مباراتين، وذلك من خلال تسجيل عشرة أهداف في شباك كلاً من منتخب النيجر بواقع 6 أهداف ومن ثم في شباك منتخب سوازيلاند بواقع 4 أهداف، علماً بأن شباك المنتخب الوطني المصري لم تهتز سوى مرة واحدة فقط في المباراة الماضية أمام منتخب سوازيلاند.

وهو الأمر الذي يعكس بدوره حجم التطور النسبي الذي أصبح عليه حال المنتخب الوطني المصري تحت قيادة المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني المصري، وخاصة بعدما عاشت الجماهير المصرية حالة من العقم الهجومي مع الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني السابق لأحفاد الفراعنة بسبب اعتماده دائماً على أسلوب اللعب الدفاعي مهما كان حجم المنافس أمامه.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن المنتخب الوطني المصري لا يزال لم يجد أمامه الاختبار الحقيقي من أجل قياس مدى التطور الذي وصل إليه في الآونة الأخيرة مع المدير الفني المكسيكي خافيير أجيري، علماً بأن بداية الاختبارات الصعبة سوف تبدأ انطلاقاً من هذه المواجهة أمام مضيفه منتخب سوازيلاند الذي لا يعرف الخسارة كثيراً على أرضية ميدانه.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر على المنتخب الوطني المصري أن أبرز لاعب في صفوفه في السنوات القليلة الماضية، لن يكون حاضراً بسبب الإصابة وهو نجم المنتخب الوطني المصري محمد صلاح، ويأتي ذلك بعدما شعر الأخير بالإجهاد في العضلة الضامة في المباراة الماضية أمام منتخب سوازيلاند.

وبناءً على ذلك قرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني المصري استبعاده من هذه المواجهة القادمة أمام منتخب سوازيلاند، وذلك حتى يتعافى بشكل نهائي من إصابته وأيضاً خوفاً عليه من تفاقم حجم الإصابة التي قد تصل إلى تمزق في العضلة الضامة في حالة شارك في المباراة أو حتى شارك في الحصص التدريبية.

وكان المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري قد كشف في فترة سابقة عن قائمة أحفاد الفراعنة التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة المنتخب الوطني المصري على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد / محمد الشناوي / محمد أبوجبل / محمود عبد الرحيم جنش.

خط الدفاع: أحمد المحمدي / علي جبر / أحمد حجازي / عمرو طارق / علي غزال / محمد هاني / أيمن أشرف / محمود حمدي الونش / باهر المحمدى / محمد حمدي.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / محمد صادق / محمود حسن تريزيجيه / حسين الشحات / محمد محمود / سام مرسي.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا / عمرو وردة / مروان محسن / أحمد علي.

ومن المتوقع أن يقوم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة مصرية سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه منتخب سوازيلاند على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي / عمرو طارق / أحمد حجازي / أيمن أشرف.

خط الوسط: علي غزال / محمد النني / محمود حسن تريزيجيه / حسين الشحات / عمرو وردة.

خط الهجوم: مروان محسن.

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