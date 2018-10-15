موعد مباراة البرازيل والأرجنتين الودية الثلاثاء 16/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة البرازيل والأرجنتين، يستعد منتخب البرازيل لملاقاة غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين في مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم اللاتينية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة البرازيل والأرجنتين، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة البرازيل والأرجنتين.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة البرازيل والأرجنتين، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من البرازيل والأرجنتين في هذه المباراة الودية الدولية بين المنتخبين.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين، يستعد منتخب البرازيل لملاقاة غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين في مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة والمعروف بالجوهرة المشعة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين تحديداً في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين، سوف تكون مباراة البرازيل والأرجنتين منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات.

كما ستكون مباراة البرازيل والأرجنتين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة على القناة الصوتية الأولى عبر القناتين، بينما سوف يكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة أيضاً عبر القناتين ولكن على القناة الصوتية الثانية.

آخر تحضيرات البرازيل والأرجنتين والتشكيل المتوقع

موعد مباراة البرازيل والأرجنتين، يدخل كلاً من منتخب البرازيل وأيضاً غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين غمار المباراة الودية المرتقبة بينهما، وكلاهما لديه العزم الكبير على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل الاستعداد بأفضل صورة ممكنة للمشاركة في النسخة القادمة من مسابقة كوبا أمريكا التي سوف تُقام في صيف العام القادم 2019 على أرض دولة البرازيل.

وكان البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي قد كشف في فترة سابقة عن قائمة منتخب بلاده البرازيل التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: مورايس / أليسون بيكر / فيليبي.

خط الدفاع: دانيلو / جواو ميراندا / ماركينيوس / فيليبي لويس / أليكس ساندرو / إيدر / فابينيو / بابلو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / أرثور / فريد / فيليبي كوتينيو / ريناتو / والاس.

خط الهجوم: جابرييل / نيمار جونيور / روبيرتو فيرمينو / ريتشاردسون / إفر / مالكوم.

ومن المتوقع أن يقوم البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة برازيلية سوف تتألف في هذه المباراة الودية أمام غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو / ماركينيوس / جواو ميراندا / أليكس ساندرو.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / أرثور / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: نيمار جونيور / روبيرتو فيرمينو / جابرييل.

أما على الجانب المقابل فكان الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني المؤقت للمنتخب الأرجنتيني قد كشف في فترة سابقة عن قائمة منتخب بلاده الأرجنتين التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة المنتخب الأرجنتيني على النحو التالي:

حراسة المرمى: فرانكو أرماني / سيرجيو روميرو / رولي.

خط الدفاع: نيكولاس أوتاميندي / راميرو فونيس موري / نيكولاس / آلان فرانكو / بوستوس / جيرمان / والتر / جوان / رينزو سارافيا.

خط الوسط: روبرتو بيريرا / ليوناردو باريديس / سانتياغو / فرانكو فاسكيز / جيوفاني لو سيلسو / رودريغو دي بول / ماركوس / فرانكو / رودريغو / إدواردو سالفيو / كريستيان بافون / ماكسيمليانو ميزا / بالاسيوس.

خط الهجوم: ماورو إيكاردي / باولو ديبالا / جيوفاني سيميوني / أنخيل كوريا / جونزالو مارتينيز / مارتينيز.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني المؤقت للمنتخب الأرجنتيني بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أرجنتينية سوف تتألف في هذه المباراة الودية أمام غريمه التقليدي منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو.

خط الدفاع: آلان فرانكو / نيكولاس أوتاميندي / راميرو فونيس موري / نيكولاس.

خط الوسط: ليوناردو باريديس / فرانكو فاسكيز / جيوفاني لو سيلسو.

خط الهجوم: باولو ديبالا / أنخيل كوريا / ماورو إيكاردي.

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