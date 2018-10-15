موعد مباراة فرنسا وألمانيا في دوري الأمم الأوروبية الثلاثاء 16/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة فرنسا وألمانيا، يستعد منتخب فرنسا لملاقاة ضيفه منتخب ألمانيا في مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق كرة القدم الأوروبية يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة فرنسا وألمانيا، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة فرنسا وألمانيا.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة فرنسا وألمانيا، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من فرنسا وألمانيا في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية.

موعد مباراة فرنسا وألمانيا

موعد مباراة فرنسا وألمانيا، يستعد منتخب فرنسا لملاقاة ضيفه منتخب ألمانيا في مساء يوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 على ملعب فرنسا الدولي في العاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فرنسا وألمانيا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة فرنسا وألمانيا والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة فرنسا وألمانيا، سوف تكون مباراة فرنسا وألمانيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة فرنسا وألمانيا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة فرنسا وألمانيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD14 المشفرة باللغة الفرنسية.

آخر تحضيرات فرنسا وألمانيا والتشكيل المتوقع

موعد مباراة فرنسا وألمانيا، يدخل منتخب فرنسا غمار مباراته الثالثة في مسابقة دوري الأمم الأوروبية في الموسم الحالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة الأولى في إطار سعيه لبلوغ الدور نصف النهائي من عمر المسابقة في نهاية المطاف.

ولا شك أن منتخب فرنسا يُعتبر هو أبرز المرشحين من أجل الظفر بلقب دوري الأمم الأوروبية في نسخة الموسم الحالي، وخاصة وأن منتخب الديوك كان قد فاز في صيف العام الحالي 2018 بلقب المونديال على أرض دولة روسيا.

ومن جانبه كشف الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي في فترة سابقة عن قائمة منتخب بلاده فرنسا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة المنتخب الفرنسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا / ستيف مانداندا / هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / بنجامين ميندي / لوكاس هيرنانديز / مامادو ساخو / لوكاس دين / كورت زوما / جبريل سيديبي.

خط الوسط: نغولو كانتي / بول بوغبا / بليز ماتويدي / ديميتري باييت / ندومبي / ستيفن نزونزي / توماس ليمار / عثماني ديمبيلي.

خط الهجوم: أنطوان جريزمان / أوليفيه جيرو / كيليان مبابي / فلوريان توفان.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة فرنسية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه منتخب ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / لوكاس هيرنانديز / بنجامين ميندي.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / أنطوان جريزمان / أوليفيه جيرو.

أما على الجانب المقابل يبدو وضع المنتخب الألماني كارثياً للغاية مثلما كان الحال في مونديال روسيا الماضي، حيث بدأت معاناة الجماهير الألمانية منذ أن تم إقصاء منتخب بلادهم من الدور الأول أي دور المجموعات من عمر المونديال بالرغم من أن المنتخب الألماني كان هو حامل لقب المونديال الذي فاز به في صيف عام 2014 على أرض دولة البرازيل.

وبكل تأكيد بات حجم الضغوطات لا مثيل له على الألماني يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني، حيث بات المدرب الألماني يواخيم لوف على بُعد خطوة واحدة فقط لا غير من فقدان منصبه كمديراً فنياً لمنتخب ألمانيا، وخاصة في ظل التراجع الرهيب لكتيبة المنتخب الألماني على كافة المستويات الدولية.

ولعل ما زاد الأمور تعقيداً على المنتخب الألماني في الفترة الحالية، هي الخسارة القاسية التي تعرض لها في الأيام القليلة الماضية خارج أرضه على يد مضيفه منتخب هولندا الشاب بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، مما جعل نسبة المطالبين بإقالة المدرب الألماني يواخيم لوف من منصبه ترتفع بشكل ملحوظ للغاية في ظل إصرار الأخير على بعض الاختيارات الفنية غير الصائبة من وجهة نظر الجميع.

وكان الألماني يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني قد كشف في فترة سابقة عن قائمة منتخب بلاده ألمانيا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة المنتخب الألماني على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / كيفن تراب / مانويل نوير.

خط الدفاع: نيكولاس سولي / نيكو شولز / ماتس هوميلس / يوناس هيكتور / ماتياس جينتر / تيلو.

خط الوسط: توني كروس / جوشوا كيميتش / سيباستيان رودي / توماس مولر / ليروي ساني / ليون غوريتسكا / جوليان براندت / يوليان دراكسلر / كاي هافرتز.

خط الهجوم: مارك أوث / تيمو فيرنر.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ألمانية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه منتخب فرنسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ماتياس جينتر / نيكولاس سولي / ماتس هوميلس / يوناس هيكتور.

خط الوسط: جوشوا كيميتش / توني كروس / توماس مولر / يوليان دراكسلر / ليروي ساني.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

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