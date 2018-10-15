متاعب الأهلي تزداد قبل مواجهة وفاق سطيف في دوري أبطال أفريقيا !

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تلقت جماهير النادي الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 صدمة أخرى جديدة، وذلك قبل موعد المواجهة الحاسمة التي سوف تجمع بين فريق الأهلي وبين مضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري، ضمن إياب الدور نصف النهائي في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

وتأتي هذه الصدمة الجديدة بعدما أكد الاتحاد المالي لكرة القدم اليوم الثلاثاء إصابة المدافع ساليف كوليبالي لاعب النادي الأهلي، وذلك أثناء مشاركته مع منتخب بلاده مالي في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

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ومن جانبه طالب الجهاز الطبي للنادي الأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود بضرورة عودة المدافع ساليف كوليبالي بشكل سريع إلى العاصمة المصرية القاهرة، وذلك حتى يخضع اللاعب إلى الفحوصات الطبية اللازمة من أجل تحديد مدى حجم الإصابة التي تعرض لها رفقة منتخب بلاده، إضافة إلى تحديد موقفه من المشاركة في المباراة الحاسمة أمام فريق وفاق سطيف.

ويُعاني المارد الأحمر من العديد من الغيابات المؤثرة للغاية في صفوفه في الوقت الراهن بسبب الإصابة، حيث يغيب عن صفوف فريق الأهلي كلاً من: سعد الدين سمير / محمد نجيب / أحمد فتحي / علي معلول / جونيور أجايي / صلاح محسن.

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