الأهلي يتوصل إلى اتفاق نهائي مع نجمه لتجديد عقده !

ذكرت تقارير صحفية مصرية مقربة من النادي الأهلي اليوم الإثنين الموافق 15 أكتوبر 2018 أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، قد توصل إلى اتفاق نهائي مع أحد نجوم القلعة الحمراء وذلك من أجل تجديد عقده مع النادي في الفترة القادمة.
حيث أشارت التقارير إلى أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب قد توصل إلى اتفاق نهائي مع اللاعب مؤمن زكريا، وذلك من أجل تجديد عقده مع المارد الأحمر لعدة سنوات قادمة بعد المماطلة الكبيرة التي قام بها اللاعب طوال الأشهر القليلة الماضية.
كما أضافت التقارير أيضاً أن الجلسة الأخيرة التي عقدها الكابتن محمد يوسف المدرب العام ومدير الكرة بالنادي الأهلي مع اللاعب مؤمن زكريا، قد ساهمت بشكل كبير للغاية في إقناع اللاعب بضرورة البقاء داخل جدران القلعة الحمراء في السنوات المقبلة.
وقد أكدت التقارير أيضاً أن اللاعب مؤمن زكريا كان يسعى إلى الانتقال إلى صفوف نادي بيراميدز طوال الأشهر الماضية، إلا أنه يبدو أنه قد تراجع تماماً عن هذه الفكرة وخاصة بعدما انسحب المستشار تركي آل الشيخ من الاستثمار في النادي.
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