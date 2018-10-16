تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع بدون “محمد صلاح” أمام سوازيلاند اليوم

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يُلاقي المنتخب الوطني المصري اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 مضيفه منتخب سوازيلاند على أرض دولة سوازيلاند، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

وتنطلق مباراة مصر وسوازيلاند تحديداً في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الخامسة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة مصر وسوازيلاند منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD5 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة المنتخب الوطني المصري خلال فترة التوقف الدولي الحالية التي اختارها المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري:

حراسة المرمى: محمد الشناوي / محمود عبد الرحيم جنش / محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد حجازي / محمد هاني / محمود حمدي الونش / أيمن أشرف / أحمد المحمدي / علي غزال / عمرو طارق / علي جبر / محمد حمدي / باهر المحمدى.

خط الوسط: محمد النني / محمد صادق / طارق حامد / محمد محمود / حسين الشحات / محمود حسن تريزيجيه / سام مرسي.

خط الهجوم: أحمد حسن كوكا / مروان محسن / أحمد علي / عمرو وردة.

ومن المتوقع أن يقوم المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه منتخب سوازيلاند على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي / عمرو طارق / أحمد حجازي / أيمن أشرف.

خط الوسط: علي غزال / محمد النني / محمود حسن تريزيجيه / عمرو وردة / حسين الشحات.

خط الهجوم: مروان محسن.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج المنتخب الوطني المصري حتى هذه اللحظة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب البرتغال 1/2 منتخب مصر، مباراة ودية.

منتخب مصر 1/0 منتخب اليونان، مباراة ودية.

منتخب الكويت 1/1 منتخب مصر، مباراة ودية.

منتخب مصر 0/0 منتخب كولومبيا، مباراة ودية.

منتخب بلجيكا 0/3 منتخب مصر، مباراة ودية.

منتخب مصر 1/0 منتخب الأوروغواي، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب روسيا 1/3 منتخب مصر، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب السعودية 1/2 منتخب مصر، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب مصر 0/6 منتخب النيجر، تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

منتخب مصر 1/4 منتخب سوازيلاند، تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جدول ترتيب المجموعة العاشرة التي يتواجد بها المنتخب الوطني المصري في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون:

المركز الأول: منتخب تونس، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

المركز الثاني: منتخب مصر، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الثالث: منتخب سوازيلاند، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

المركز الرابع: منتخب النيجر، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

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