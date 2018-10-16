منتخب تونس في ضيافة النيجر اليوم بتصفيات أمم أفريقيا..تعرف على تشكيل تونس المتوقع

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يستعد منتخب تونس لملاقاة مضيفه منتخب النيجر في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 على أرض دولة النيجر، وذلك ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

وتنطلق مباراة تونس والنيجر تحديداً في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة السابعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة تونس والنيجر منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

ومن جانبه كان التونسي المخضرم فوزي البنزرتي المدير الفني للمنتخب التونسي قد كشف في وقت سابق عن قائمة منتخب بلاده تونس التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية، حيث جاءت قائمة المنتخب التونسي على النحو التالي:

فاروق بن مصطفى / معز بن شريفية / مكرم البديري / حمدي النقاز / ديلان براون / حمزة المثلوثي / صيام بن يوسف / رامي البدوي / ياسين مرياح / خليل شمام / أسامة الحدادي / إلياس السخيري / محمد أمين بن عمر / أحمد خليل / وهبي الخزري / أنيس البدري / بسام الصرارفي / فخر الدين بن يوسف / طه ياسين الخنيسي / نعيم السليتي / عصام الجبالي / سيف الدين الخاوي / فراس شواط.

ومن المتوقع أن يقوم التونسي فوزي البنزرتي المدير الفني للمنتخب التونسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة تونسية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه منتخب النيجر على النحو التالي:

حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

خط الدفاع: حمدي النقاز / صيام بن يوسف / ياسين مرياح / خليل شمام.

خط الوسط: محمد أمين بن عمر / إلياس السخيري / وهبي الخزري / نعيم السليتي / أنيس البدري.

خط الهجوم: طه ياسين الخنيسي.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج المنتخب التونسي حتى هذه اللحظة في العام الحالي 2018 على كافة المستويات الدولية:

منتخب تونس 0/1 منتخب ايران، مباراة ودية.

منتخب تونس 0/1 منتخب كوستاريكا، مباراة ودية.

منتخب البرتغال 2/2 منتخب تونس، مباراة ودية.

منتخب تونس 2/2 منتخب تركيا، مباراة ودية.

منتخب تونس 1/0 منتخب إسبانيا، مباراة ودية.

منتخب تونس 2/1 منتخب إنجلترا، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب بلجيكا 2/5 منتخب تونس، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب بنما 2/1 منتخب تونس، كأس العالم روسيا 2018.

منتخب سوازيلاند 2/0 منتخب تونس، تصفيات أمم أفريقيا 2019.

منتخب تونس 0/1 منتخب النيجر، تصفيات أمم أفريقيا 2019.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جدول ترتيب المجموعة العاشرة التي يتواجد فيها المنتخب التونسي في التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون:

المركز الأول: منتخب تونس، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

المركز الثاني: منتخب مصر، يمتلك في رصيده 6 نقاط.

المركز الثالث: منتخب سوازيلاند، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

المركز الرابع: منتخب النيجر، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

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