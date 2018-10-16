تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من فرنسا وألمانيا في مباراة اليوم

Advertisements

يشهد ملعب فرنسا الدولي في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل منتخب فرنسا ضيفه منتخب ألمانيا ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة الأولى في الدرجة الأولى في إطار دور المجموعات في مسابقة دوري الأمم الأوروبية 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة فرنسا وألمانيا تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

وسوف تكون مباراة فرنسا وألمانيا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق الكويتي يوسف سيف هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة منتخب فرنسا خلال فترة التوقف الدولي الحالية التي اختارها الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني للمنتخب الفرنسي:

حراسة المرمى: ستيف مانداندا / هوغو لوريس / ألفونس أريولا.

خط الدفاع: بنجامين ميندي / لوكاس هيرنانديز / لوكاس دين / بنجامين / رافاييل فاران / كورت زوما / جبريل سيديبي / مامادو ساخو.

خط الوسط: بول بوغبا / بليز ماتويدي / نغولو كانتي / توماس ليمار / عثماني ديمبيلي / ديميتري باييت / ندومبي / ستيفن نزونزي.

خط الهجوم: أوليفيه جيرو / فلوريان توفان / أنطوان جريزمان / كيليان مبابي.

ومن المتوقع أن يقوم الفرنسي ديدييه ديشان المدير الفني لمنتخب فرنسا بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام ضيفه منتخب ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس.

خط الدفاع: بنجامين / رافاييل فاران / لوكاس هيرنانديز / بنجامين ميندي.

خط الوسط: نغولو كانتي / بليز ماتويدي / بول بوغبا.

خط الهجوم: كيليان مبابي / أنطوان جريزمان / أوليفيه جيرو.

أما الآن سوف نستعرض لكم قائمة منتخب ألمانيا التي سوف تكون حاضرة خلال فترة التوقف الدولي الحالية التي اختارها الألماني يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني:

حراسة المرمى: كيفن تراب / تير شتيغن / مانويل نوير.

خط الدفاع: نيكولاس سولي / يوناس هيكتور / تيلو / ماتياس جينتر / ماتس هوميلس / نيكو شولز.

خط الوسط: توني كروس / سيباستيان رودي / توماس مولر / جوشوا كيميتش / ليروي ساني / يوليان دراكسلر / كاي هافرتز / ليون غوريتسكا / جوليان براندت.

خط الهجوم: تيمو فيرنر / مارك أوث.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يواخيم لوف المدير الفني لمنتخب ألمانيا بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه منتخب فرنسا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مانويل نوير.

خط الدفاع: ماتياس جينتر / نيكولاس سولي / ماتس هوميلس / يوناس هيكتور.

خط الوسط: جوشوا كيميتش / توني كروس / يوليان دراكسلر / توماس مولر / ليروي ساني.

خط الهجوم: تيمو فيرنر.

إقرأ أيضاً: