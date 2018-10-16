منتخب بلجيكا في صدام ناري اليوم مع هولندا ودياً..تعرف على التشكيل المتوقع للمنتخبين

يستعد منتخب بلجيكا لملاقاة ضيفه منتخب هولندا في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 في العاصمة البلجيكية بروكسل، وذلك ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.
وتنطلق مباراة بلجيكا وهولندا تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.
وسوف تكون مباراة بلجيكا وهولندا منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD8 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري محمد الكواليني هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة بلجيكا وهولندا منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية.
وإليكم الآن قائمة منتخب بلجيكا خلال فترة التوقف الدولي الحالية التي اختارها الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني للمنتخب البلجيكي:
- حراسة المرمى: سيمون مينيوليه / تيبو كورتوا / كوين / ماتز.
- خط الدفاع: فينسنت كومباني / توبي / براندون / جيسون / كريستيان كاباسيلي / ديدريك بوياتا.
- خط الوسط: يانيك فيريرا كاراسكو / مروان فيلايني / توماس مونييه / ناصر الشاذلي / أكسل فيتسل / تيموثي / دينيس / هانز.
- خط الهجوم: روميلو لوكاكو / إيدين هازارد / دريس ميرتينز / ميتشي باتشواي / ليوناردو / تورجان هازارد.
ومن المتوقع أن يقوم الإسباني روبيرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الودية أمام ضيفه منتخب هولندا على النحو التالي:
- حراسة المرمى: تيبو كورتوا.
- خط الدفاع: توبي / فينسنت كومباني / ديدريك بوياتا.
- خط الوسط: توماس مونييه / مروان فيلايني / أكسل فيتسل / يانيك فيريرا كاراسكو.
- خط الهجوم: إيدين هازارد / دريس ميرتينز / روميلو لوكاكو.
أما الآن سوف نستعرض لكم قائمة منتخب هولندا خلال فترة التوقف الدولي الحالية التي اختارها الهولندي رونالد كومان المدير الفني للمنتخب الهولندي:
- حراسة المرمى: زويت / بي / ياسبر سيليسن.
- خط الدفاع: فيرجيل فان دايك / فان دي بيك / ماتياس دي ليخت / ديلي بليند / باتريك فان انهولت / ناثان آكي / ستيفان دي فراي / دم / هاتي.
- خط الوسط: كيفن ستروتمان / دي يونج / بروبر / جورجينيو فينالدوم / روزاريو / فيلينا / دي رون.
- خط الهجوم: لوك دي يونج / ممفيس ديباي / راين بابل / دنجوما / بيرغ / بروميس.
ومن المتوقع أن يقوم الهولندي رونالد كومان المدير الفني لمنتخب هولندا بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الودية أمام مضيفه منتخب بلجيكا على النحو التالي:
- حراسة المرمى: ياسبر سيليسن.
- خط الدفاع: فان دي بيك / فيرجيل فان دايك / ماتياس دي ليخت / باتريك فان انهولت.
- خط الوسط: كيفن ستروتمان / دي يونج / جورجينيو فينالدوم.
- خط الهجوم: راين بابل / بيرغ / ممفيس ديباي.
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