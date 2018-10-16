تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من البرازيل والأرجنتين في مباراة اليوم

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يشهد ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية المعروف بالجوُهرة في مدينة جدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية في مساء اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 مباراة منتظرة، وذلك حينما يلتقي منتخب البرازيل مع غريمه التقليدي منتخب الأرجنتين ضمن مباراة ودية دولية في إطار تحضيرات كلاً من المنتخبين استعداداً من أجل خوض غمار المحافل الدولية القادمة.

وتنطلق مباراة البرازيل والأرجنتين تحديداً في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة البرازيل والأرجنتين منقولة بشكل حصري عبر قناة أبوظبي الرياضية HD1 المجانية، كما ستكون مباراة البرازيل والأرجنتين منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، بينما سيكون المعلق الإماراتي علي سعيد الكعبي هو معلق المباراة عبر القناتين، وأخيراً سوف تكون مباراة البرازيل والأرجنتين منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD2 المجانية، فيما سيكون المعلق السعودي فهد العتيبي هو معلق المباراة.

وإليكم الآن قائمة منتخب البرازيل خلال فترة التوقف الدولي الحالية التي اختارها البرازيلي تيتي المدير الفني للمنتخب البرازيلي:

حراسة المرمى: فيليبي / مورايس / أليسون بيكر.

خط الدفاع: فيليبي لويس / إيدر / فابينيو / ماركينيوس / جواو ميراندا / دانيلو / بابلو / أليكس ساندرو.

خط الوسط: فيليبي كوتينيو / كارلوس كاسيميرو / ريناتو / والاس / أرثور / فريد.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو / جابرييل / ريتشاردسون / إفر / مالكوم / نيمار جونيور.

ومن المتوقع أن يقوم البرازيلي تيتي المدير الفني لمنتخب البرازيل بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الودية أمام نظيره منتخب الأرجنتين على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: دانيلو / ماركينيوس / جواو ميراندا / فيليبي لويس.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / أرثور / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: نيمار جونيور / روبيرتو فيرمينو / جابرييل.

أما الآن سوف نستعرض لكم قائمة المنتخب الأرجنتيني خلال فترة التوقف الدولي الحالية التي اختارها الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني المؤقت لمنتخب الأرجنتين:

حراسة المرمى: رولي / فرانكو أرماني / سيرجيو روميرو.

خط الدفاع: نيكولاس / جيرمان / والتر / نيكولاس أوتاميندي / آلان فرانكو / راميرو فونيس موري / رينزو سارافيا / جوان / بوستوس.

خط الوسط: إدواردو سالفيو / فرانكو فاسكيز / كريستيان بافون / ليوناردو باريديس / روبيرتو بيريرا / سانتياغو / رودريغو دي بول / ماكسيمليانو ميزا / جيوفاني لو سيلسو / بالاسيوس / فرانكو / ماركوس / رودريغو.

خط الهجوم: باولو ديبالا / مارتينيز / جونزالو مارتينيز / أنخيل كوريا / جيوفاني سيميوني / ماورو إيكاردي.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الودية أمام نظيره منتخب البرازيل على النحو التالي:

حراسة المرمى: سيرجيو روميرو.

خط الدفاع: آلان فرانكو / نيكولاس أوتاميندي / راميرو فونيس موري / نيكولاس.

خط الوسط: ليوناردو باريديس / جيوفاني لو سيلسو / روبيرتو بيريرا.

خط الهجوم: باولو ديبالا / أنخيل كوريا / ماورو إيكاردي.

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