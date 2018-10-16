ملخص مباراة مصر وسوازيلاند الثلاثاء 16/10/2018 في تصفيات كأس أمم أفريقيا

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ملخص مباراة مصر وسوازيلاند، حقق المنتخب الوطني المصري فوزاً سهلاً للغاية خارج أرضه على حساب مضيفه منتخب سوازيلاند بهدفين مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين المنتخبين اليوم الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 على أرض دولة سوازيلاند.

وقد نجح في تسجيل أهداف المنتخب الوطني المصري في المباراة كلاً من المدافع أحمد حجازي في الدقيقة التاسعة عشر، إضافة إلى المهاجم مروان محسن في الدقيقة الثالثة والخمسين.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الجولة الرابعة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون، وبذلك رفع المنتخب الوطني المصري رصيده إلى 9 نقاط، فيما استقر رصيد منتخب سوازيلاند عند نقطة واحدة فقط لا غير.

وجاءت تشكيلة المنتخب الوطني المصري الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد المحمدي / باهر المحمدى / أحمد حجازي / أيمن أشرف.

خط الوسط: طارق حامد / محمد النني / حسين الشحات / عمرو وردة / محمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: مروان محسن.

المدير الفني: المكسيكي خافيير أجيري.

ملخص مباراة مصر وسوازيلاند والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة مصر وسوازيلاند، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول المنتخب الوطني المصري أن يفرض سيطرته الكاملة على مجريات اللعب في إطار سعيه لتسجيل الأهداف في وقت مبكر من أجل حسم المهمة باكراً، وفي مقابل ذلك تراجع منتخب سوازيلاند بكامل عناصره إلى خط وسط ملعبه من أجل تأمين مرماه من الأهداف.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن أولى الفرص الخطيرة في المباراة جاءت لمصلحة منتخب سوازيلاند، وذلك تحديداً في الدقيقة السادسة حينما سدد اللاعب جاستن كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى محمد الشناوي تصدى لها بنجاح منقذاً مرماه من أولى الأهداف.

أما أول رد فعل حقيقي من جانب المنتخب الوطني المصري في المباراة، فلم يتأخر كثيراً وذلك تحدبداً بعدها بثلاثة دقائق فقط لا غير حينما سدد اللاعب حسين الشحات كرة من داخل منطقة الجزاء، إلا أن خط دفاع منتخب سوازيلاند أبعد الكرة بنجاح إلى خارج أرض الملعب.

وفي الدقيقة التاسعة عشر نجح المنتخب الوطني المصري في ترجمة سيطرته أخيراً على المباراة، وذلك بعدما سجل له المدافع أحمد حجازي الهدف الأول إثر استغلاله ضعف الرقابة الدفاعية من جانب أصحاب الأرض أثناء تنفيذ الركلة الركنية ليضع أحفاد الفراعنة في المقدمة.

ولم يكتفِ المنتخب الوطني المصري بذلك وحسب بل بحث عن تسجيل المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، وفي الدقيقة الحادية والثلاثين كاد يتحقق له ما أراد بعدما سدد اللاعب محمود حسن تريزيجيه كرة من داخل منطقة الجزاء، ولكن كرته ذهبت عالية للغاية دون أن تُشكل أي خطورة على مرمى منتخب سوازيلاند.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم المنتخب الوطني المصري بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة مصر وسوازيلاند والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة مصر وسوازيلاند، في شوط المباراة الثاني دخل المنتخب الوطني المصري عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل حسم المهمة نهائياً، وفي مقابل ذلك حاول منتخب سوازيلاند أن يقوم بتعديل النتيجة على أقل تقدير في نهاية المطاف.

وقبل انطلاق صافرة البداية مباشرة حاول المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري أن يقوم بزيادة فاعلية خط هجوم أحفاد الفراعنة، وذلك من خلال إشراك المهاجم أحمد حسن كوكا بدلاً من اللاعب حسين الشحات.

وفي الدقيقة الثالثة والخمسين نجح المنتخب الوطني المصري في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سجل له المهاجم مروان محسن الهدف الثاني بطريقة رائعة قاضياً بنسبة كبيرة للغاية على جميع آمال منتخب سوازيلاند سواء في المباراة أو حتى في إمكانية التأهل إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.

وفي الدقيقة الحادية والسبعين دفع المكسيكي خافيير أجيري المدير الفني للمنتخب الوطني المصري بثاني أوراقه من على مقاعد البدلاء، وهذه المرة من خلال إشراك صانع الألعاب محمد محمود بدلاً من المهاجم مروان محسن.

وقبل نهاية المباراة بقليل وتحديداً في الدقيقة الحادية والثمانين، كاد المنتخب الوطني المصري يُضيف ثالث أهدافه في المباراة، وذلك حينما سدد اللاعب محمود حسن تريزيجيه كرة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس مرمى منتخب سوازيلاند أبعدها ببراعة إلى الخارج وسط حالة من الحسرة من الجانب المصري على الهدف الضائع.

وفي الدقائق القليلة المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من المنتخبين، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية المباراة على وقع فوز هام للغاية لمصلحة المنتخب الوطني المصري بهدفين مقابل لا شئ.

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