موعد مباريات الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019

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يستعد عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم للعودة من جديد إلى إثارة مباريات مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز انطلاقاً من يوم السبت القادم الموافق 20 أكتوبر 2018، وذلك بعدما انتهت في مساء يوم أمس الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018 فترة التوقف الدولي التي استمرت على مدار الأيام العشرة الماضية.

ولا شك أن الإثارة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019، قد وصلت إلى أعلى مراحل الإثارة من خلال تنافس العديد من كبار كرة القدم الإنجليزية على اللقب الغالي من أجل التربع على عرش كرة القدم الإنجليزية في نهاية المطاف.

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حيث يتنافس حتى هذه اللحظة من عمر الموسم بعد مرور أول 8 جولات من عمر المسابقة خمسة أندية على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وهي أندية: مانشستر سيتي حامل لقب الموسم الماضي / ليفربول / تشيلسي / أرسنال / توتنهام هوتسبير.

ويمتلك كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق مانشستر سيتي وأيضاً فريق تشيلسي نفس العدد من النقاط وهو 20 نقطة لكل منهم، فيما يمتلك كلاً من فريق أرسنال إضافة إلى فريق توتنهام هوتسبير نفس العدد من النقاط أيضاً وهو 18 نقطة لكل منهما.

وهو ما يعني بالتالي أن المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي سوف تكون شرسة للغاية بين عدد كبير من الأندية بعكس ما كان عليه الحال في السنوات القليلة الماضية، والتي كان دائماً الصراع فيها ينحصر بين ناديين فقط لا غير مع هبوط مستوى بقية الأندية.

أما الاسم الأبرز الغائب حتى الآن عن الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي أو حتى في المواسم الماضية، فهو نادي مانشستر يونايتد والذي بات شبحاً بكل ما تحمله الكلمة من معنى بعكس الحالة المثالية التي كان يعيشها رفقة الأسطورة السير أليكس فيرجسون.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة التاسعة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م:

فريق تشيلسي / فريق مانشستر يونايتد، السبت 20 أكتوبر 2018، ملعب ستامفورد بريدج، الساعة 13:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق بورنموث / فريق ساوثهامبتون، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق كارديف سيتي / فريق فولهام، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر سيتي / فريق بيرنلي، السبت 20 أكتوبر 2018، ملعب الاتحاد، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق نيوكاسل يونايتد / فريق برايتون أند هوف ألبيون، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق وست هام يونايتد / فريق توتنهام هوتسبير، السبت 20 أكتوبر 2018، الملعب الأولمبي في العاصمة الإنجليزية لندن، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق ولفرهامبتون / فريق واتفورد، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق هدرسفيلد تاون / فريق ليفربول، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إيفرتون / فريق كريستال بالاس، الأحد 21 أكتوبر 2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أرسنال / فريق ليستر سيتي، الإثنين 22 أكتوبر 2018، ملعب الإمارات، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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