الصراع يشتعل بقوة على صدارة الدوري الإسباني..تعرف على موعد مباريات الجولة التاسعة

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تتواصل الإثارة من جديد في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي التي استمرت لمدة 10 أيام ماضية في شهر أكتوبر، لتعود الحياة من جديد إلى ملاعب الليغا الإسبانية التي تبدو مشتعلة للغاية بشكل مختلف عن أي موسم ماضي نظراً لدخول أندية أخرى في الصراع برفقة كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق برشلونة.

ويكفي الإشارة فقط إلى أن متصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي بعد مرور أول 8 جولات من عمر المسابقة، ليس هو فريق برشلونة وليس هو حتى فريق ريال مدريد، وإنما هو الفريق الأندلسي إشبيلية الذي يبحث بدوره عن الاستمرار في الصدارة حينما ينزل ضيفاً على الوصيف حالياً وهو فريق برشلونة.

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ولا شك أن السبب الرئيسي في زيادة حجم الإثارة في مسابقة الدوري الإسباني، هو تعثر كلاً من حامل اللقب في الموسم الماضي فريق برشلونة، وأيضاً تعثر غريمه التقليدي فريق ريال مدريد مما أعطى الفرصة بالتالي إلى كلاً من فريق إشبيلية وأيضاً فريق أتلتيكو مدريد من أجل المزاحمة على صدارة ترتيب الليغا الإسبانية.

ويتربع على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني في الوقت الحالي فريق إشبيلية مع امتلاكه في رصيده 16 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة فريق برشلونة في المركز الثاني في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 15 نقطة.

أما المركز الثالث يتواجد فيه فريق أتلتيكو مدريد مع امتلاكه في رصيده 15 نقطة أيضاً مثله مثل الفريق الكتالوني، بينما يأتي فريق ريال مدريد في المركز الرابع مع امتلاكه في رصيده 14 نقطة، وهو الأمر الذي يؤكد بدوره مدى حجم التنافس الشديد على لقب الدوري الإسباني في الموسم الحالي بعكس ما كان عليه الحال طوال تاريخ المسابقة.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة التاسعة في مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م:

فريق سيلتا فيغو / فريق ديبورتيفو ألافيس، الجمعة 19 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال مدريد / فريق ليفانتي، السبت 20 أكتوبر 2018، ملعب سانتياغو برنابيو، الساعة 13:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق فالنسيا / فريق ليغانيس، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 16:15 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق فياريال / فريق أتلتيكو مدريد، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برشلونة / فريق إشبيلية، السبت 20 أكتوبر 2018، ملعب الكامب نو، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق رايو فاليكانو / فريق خيتافي، الأحد 21 أكتوبر 2018، الساعة 12:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق إيبار / فريق أتلتيك بيلباو، الأحد 21 أكتوبر 2018، الساعة 16:15 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق هويسكا / فريق إسبانيول، الأحد 21 أكتوبر 2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال بيتيس / فريق بلد الوليد، الأحد 21 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال سوسيداد / فريق جيرونا، الإثنين 22 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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