محمد صلاح يكشف عن أهمية استمراره مع ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز

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كشف المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب الوطني المصري اليوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر 2018 عن مدى أهمية استمراره في السنوات القادمة مع ناديه الحالي ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، إضافة إلى الفوائد التي سوف تعود على كرة القدم المصرية من ذلك النجاح.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء وتحديداً للموقع الرسمي للدوري الإنجليزي الممتاز، أكد المصري محمد صلاح أن استمرار نجاحه مع ناديه الحالي ليفربول إضافة إلى زيادة عدد المحترفين المصريين في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، سوف يرفع كثيراً من طموحات الأطفال الصغار في مصر من أجل التواجد في البريميرليغ في المستقبل.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المصري محمد صلاح إلى أنه يُتابع مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز منذ أن كان طفلاً صغيراً، وذلك نظراً لأنها أفضل بطولة في العالم بأكمله من وجهة نظره مما يجعل جميع اللاعبين الصغار يحلمون باللعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم من الأيام.

كما شدد المصري محمد صلاح في تصريحاته أيضاً على أن تحقيق أحلام الأطفال في مصر بالتواجد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في المستقبل بات أمراً ممكناً للغاية، وخاصة في ظل تواجد ستة لاعبين في الوقت الحالي في مختلف الأندية الإنجليزية سواء في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز أو حتى في مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، مما سوف يُعطي الثقة لكل طفل مصري في إمكانياته وأيضاً في قدرته على التواجد في البريميرليغ في المستقبل.

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