موعد مباريات الجولة السادسة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019

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تتجه أنظار عشاق كرة القدم السعودية من جديد في كل مكان حول العالم إلى الملاعب السعودية انطلاقاً من يوم غداً الخميس الموافق 18 أكتوبر 2018، وذلك من أجل متابعة فعاليات الجولة السادسة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م بعدما انتهت فترة التوقف الدولي التي استمرت طوال الأيام العشرة الماضية.

ولا شك أن مسابقة الدوري السعودي للمحترفين أو بحسب مسماها في الموسم الحالي مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، باتت أكثر إثارة مما كانت عليه في المواسم الماضية، وخاصة بعد قرار المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية بزيادة عدد اللاعبين الأجانب لجميع الأندية السعودية.

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ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل إن المستشار تركي آل الشيخ يتكفل بدعم جميع الأندية السعودية على حد سواء دون أي استثناءات على الإطلاق، وهو الأمر الذي سوف يعود بدوره بالنفع على كرة القدم السعودية بشكل عام، علماً بأن ذلك قد ساهم بشكل واضح في جعل مسابقة الدوري السعودي للمحترفين هي الأقوى على الصعيد العربي بدون أدنى شك.

وبكل تأكيد تطمح جميع كبار الأندية السعودية إلى المنافسة بكل قوة على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي، علماً بأن الصراع قد اشتد حتى هذه اللحظة بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة بين 3 أندية فقط لا غير، وهي كلاً من أندية النصر إضافة إلى الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي وأيضاً الأهلي.

ويتربع على عرش صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الوقت الحالي فريق النصر مع امتلاكه في رصيده 15 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة في المركز الثاني فريق الأهلي الذي يمتلك في رصيده 13 نقطة.

أما فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي يجد نفسه حالياً في المركز الثالث في جدول الترتيب مع امتلاكه في رصيده 12 نقطة، ولكن وفي الوقت ذاته تبقى أمام فريق الهلال مباراة مؤجلة سوف يخوضها في وقت لاحق في شهر نوفمبر القادم.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة السادسة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م:

فريق الحزم / فريق القادسية، الخميس 18 أكتوبر 2018، الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الوحدة / فريق الفيحاء، الخميس 18 أكتوبر 2018، الساعة 17:35 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الباطن / فريق النصر، الجمعة 19 أكتوبر 2018، الساعة 17:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الفيصلي / فريق التعاون، الجمعة 19 أكتوبر 2018، الساعة 17:10 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الرائد / فريق الفتح، الجمعة 19 أكتوبر 2018، الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتحاد / فريق أُحد، الجمعة 19 أكتوبر 2018، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتفاق / فريق الأهلي، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 16:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الشباب / فريق الهلال، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 18:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

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