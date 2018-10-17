كارتيرون: عودة رباعي الأهلي من الإصابة ستُساهم في التأهل لنهائي دوري أبطال أفريقيا !

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تحدث الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم الأربعاء الموافق 17 أكتوبر 2018 عن المباراة القادمة لفريقه، والتي سوف تجمع بينه وبين مضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في إطار إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م.

فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الأربعاء وتحديداً للموقع الرسمي للنادي الأهلي، أكد المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون أن عودة أربعة عناصر أساسية في صفوف المارد الأحمر من الإصابة، سوف تُساعد فريق الأهلي بشكل كبير على تحقيق هدفه من خلال التأهل إلى الدور النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

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وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون إلى أنه يتعامل مع جميع لاعبي القلعة الحمراء على قدر واحد من الأهمية، وعلى الرغم من ذلك إلا أن عودة بعض اللاعبين من الإصابة سوف تُزيد كثيراً من قوة فريق الأهلي في الفترة القادمة.

كما شدد أيضاً المدير الفني الفرنسي باتريس كارتيرون في تصريحاته على أن فوز فريق الأهلي في ذهاب الدور نصف النهائي على حساب ضيفه فريق وفاق سطيف تُعتبر نتيجة إيجابية للغاية، ولكن وفي الوقت ذاته سوف تكون مباراة الإياب في غاية الصعوبة في ظل الدعم الجماهيري الكبير المتوقع لفريق وفاق سطيف في المباراة.

وكانت جماهير القلعة الحمراء قد تلقت في يوم أمس الثلاثاء أخباراً سارة للغاية، وذلك بعدما عاد إلى التدريبات الجماعية من جديد كلاً من: حسام عاشور / سعد الدين سمير / أحمد فتحي / ميدو جابر.

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