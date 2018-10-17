موعد مباريات الجولة التاسعة للدوري الإيطالي 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم عودة الإثارة مرة أخرى إلى الملاعب الإيطالية انطلاقاً من يوم السبت القادم الموافق 20 أكتوبر 2018، وذلك بعد توقف عجلة مسابقة الدوري الإيطالي لمدة عشرة أيام كاملة بسبب فترة التوقف الدولي التي انتهت أخيراً مع نهاية يوم أمس الثلاثاء الموافق 16 أكتوبر 2018.

ولا شك أن الإثارة في التنافس على مسابقة الدوري الإيطالي لم يعد كما كان في مطلع الألفية الحالية، وذلك نظراً للسيطرة المطلقة لسيد إيطاليا الأول وهو فريق يوفنتوس على لقب الدوري الإيطالي طوال السنوات الماضية.

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ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق يوفنتوس نجح في التتويج بلقب الدوري الإيطالي في آخر سبعة مواسم على التوالي دون أن يتمكن أي فريق على الإطلاق من إنزاله من على عرش كرة القدم الإيطالية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب نظراً لكون فريق يوفنتوس الأقرب أيضاً في الموسم الحالي من أجل التتويج باللقب الثامن له على التوالي.

وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق نابولي إضافة إلى فريق إنتر يبدو أن كلاهما سوف يُحاول المنافسة على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي حتى آخر جولة ممكنة، علماً بأن كلاً من الفريقين وخاصة فريق إنتر يمتلك القدرات اللازمة من أجل التتويج في نهاية المطاف بلقب الدوري الإيطالي.

ويتربع فريق يوفنتوس على عرش صدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي حتى هذه اللحظة بعد مرور أول 8 جولات من عمر المسابقة مع امتلاكه في رصيده 24 نقطة، ومن ثم يأتي خلفه مباشرة في المركز الثاني فريق نابولي مع امتلاكه في رصيده 18 نقطة، وأخيراً يأتي فريق إنتر في المركز الثالث في الترتيب مع امتلاكه في رصيده 16 نقطة.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة التاسعة في مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م:

فريق روما / فريق سبال، السبت 20 أكتوبر 2018، ملعب الأولمبيكو في العاصمة الإيطالية روما، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق يوفنتوس / فريق جنوى، السبت 20 أكتوبر 2018، ملعب أليانز، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أودينيزي / فريق نابولي، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فروزينوني / فريق إمبولي، الأحد 21 أكتوبر 2018، الساعة 12:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق بولونيا / فريق تورينو، الأحد 21 أكتوبر 2018، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق كييفو فيرونا / فريق أتالانتا، الأحد 21 أكتوبر 2018، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق بارما / فريق لاتسيو، الأحد 21 أكتوبر 2018، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق فيورنتينا / فريق كالياري، الأحد 21 أكتوبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إنتر / فريق ميلان، الأحد 21 أكتوبر 2018، ملعب جوزيبي مياتزا، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سامبدوريا / فريق ساسولو، الإثنين 22 أكتوبر 2018، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

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