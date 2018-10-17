موعد مباريات الجولة العاشرة للدوري الفرنسي 2018 / 2019

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يستعد عشاق كرة القدم الفرنسية في كل مكان حول العالم لمتابعة مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م انطلاقاً من يوم الجمعة القادم الموافق 19 أكتوبر 2018، وذلك بعد نهاية فترة التوقف الدولي في مساء يوم أمس الثلاثاء.

ولا شك أن الصراع على لقب الدوري الفرنسي في الموسم الحالي لن يكون قوياً للغاية، وخاصة وأن فريق باريس سان جيرمان قد ابتعد في الصدارة بفارق كبير للغاية عن أقرب ملاحقيه بعد مرور أول 9 جولات فقط من عمر الموسم.

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وإليكم الآن موعد مباريات الجولة العاشرة في مسابقة الدوري الفرنسي 2018 / 2019 م:

فريق أولمبيك ليون / فريق نيم، الجمعة 19 أكتوبر 2018، الساعة 20:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باريس سان جيرمان / فريق أميان، السبت 20 أكتوبر 2018، ملعب حديقة الأمراء، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كُان / فريق جانجون، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ديجون / فريق ليل، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق نانت / فريق تولوز، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ستاد ريمس / فريق أنجيه، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ستراسبورج / فريق موناكو، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مونبلييه / فريق بوردو، الأحد 21 أكتوبر 2018، الساعة 15:00 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق سانت إيتيان / فريق رين، الأحد 21 أكتوبر 2018، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق نيس / فريق أولمبيك مارسيليا، الأحد 21 أكتوبر 2018، الساعة 20:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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