موعد مباريات الجولة الثامنة للدوري الألماني 2018 / 2019

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يترقب عشاق كرة القدم الألمانية في كل مكان حول العالم عودة عجلة مسابقة الدوري الألماني للدوران من جديد انطلاقاً من يوم غداً الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018، وذلك بعدما انتهت فترة التوقف الدولي في مساء يوم الثلاثاء الماضي والتي استمرت على مدار الأيام العشرة الماضية.

ولا شك أن الإثارة باتت كبيرة للغاية في مسابقة الدوري الألماني في الموسم الحالي 2018 / 2019، وخاصة في ظل تعثر حامل اللقب في آخر 6 مواسم وهو فريق بايرن ميونخ الذي يمر بفترة غير جيدة على الإطلاق في الآونة الأخيرة على كافة المستويات سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري.

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ولعل ما زاد من حدة المنافسة على لقب الدوري الألماني بشكل أكبر في الموسم الحالي، هو فريق بوروسيا دورتموند الذي يبدو عازماً بكل قوة على التتويج بلقب الدوري الألماني في نهاية الموسم الحالي، علماً بأن فريق بوروسيا دورتموند يمتلك كافة القدرات التي تؤهله من أجل المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الألماني.

وبكل تأكيد سوف تكون المنافسة الشرسة على لقب الدوري الألماني في الموسم الحالي لها فائدة كبرى سوف تعود على جميع الأندية الألمانية في المسابقات القارية بشكل عام، كما أنها سوف تعود بشكل خاص على المنتخب الألماني الذي تدهور حاله كثيراً طوال الفترة الماضية.

ويبقى الأمر الأهم في نهاية المطاف هو أن تستمر المنافسة على لقب الدوري الألماني على مدار الموسم بأكمله، وليس مثلما حدث في الموسم الماضي حينما كان الفريق البافاري متعثراً في بداية الموسم ولكنه عاد لكي يُتوج باللقب في نهاية الموسم.

وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثامنة في مسابقة الدوري الألماني 2018 / 2019 م:

فريق آينتراخت فرانكفورت / فريق فورتونا دوسلدورف، الجمعة 19 أكتوبر 2018، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باير ليفركوزن / فريق هانوفر، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق شتوتجارت / فريق بوروسيا دورتموند، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق أوجسبورج / فريق لايبزيغ، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق فولفسبورج / فريق بايرن ميونخ، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق نورنبيرغ / فريق هوفنهايم، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق شالكه / فريق فيردر بريمن، السبت 20 أكتوبر 2018، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق هيرتا برلين / فريق فرايبورج، الأحد 21 أكتوبر 2018، الساعة 15:30 عصراً بتوقيت القاهرة.

فريق بوروسيا مونشنغلادباخ / فريق ماينز، الأحد 21 أكتوبر 2018، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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