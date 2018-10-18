موعد مباريات الجولة الثالثة لدوري أبطال أوروبا 2018 / 2019

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يشهد منتصف الأسبوع المقبل صراعات نارية للغاية في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م، وذلك حينما تُقام فعاليات الجولة الثالثة من دور المجموعات من عمر المسابقة التي من المتوقع أن تعرف تنافساً شرساً للغاية لا مثيل له في نسخة العام الحالي.

ولا شك أن فريق ريال مدريد حامل اللقب في آخر 3 مواسم على التوالي، سوف يجد صعوبة بالغة في الحفاظ على لقبه بطلاً لمسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الرابع على التوالي، وخاصة في تواجد العديد من الأندية الكبيرة الطامحة للتتويج باللقب الغالي في نهاية الموسم الحالي.

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وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019 م:

فريق أيك أثينا اليوناني / فريق بايرن ميونخ الألماني، الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق يونج بويز السويسري / فريق فالنسيا الإسباني، الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أياكس أمستردام الهولندي / فريق بنفيكا البرتغالي، الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق هوفنهايم الألماني / فريق أولمبيك ليون الفرنسي، الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق شاختار الأوكراني / فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق روما الإيطالي / فريق سيسكا موسكو الروسي، الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال مدريد الإسباني / فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي / فريق يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، ملعب أولد ترافورد، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق كلوب بروج / فريق موناكو الفرنسي، الأربعاء 24 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أيندهوفن الهولندي / فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي، الأربعاء 24 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بوروسيا دورتموند الألماني / فريق أتلتيكو مدريد الإسباني، الأربعاء 24 أكتوبر 2018، ملعب سيغنال إيدونا بارك، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برشلونة الإسباني / فريق إنتر الإيطالي، الأربعاء 24 أكتوبر 2018، ملعب الكامب نو، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق باريس سان جيرمان الفرنسي / فريق نابولي الإيطالي، الأربعاء 24 أكتوبر 2018، ملعب حديقة الأمراء، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ليفربول الإنجليزي / فريق النجم الأحمر الصربي، الأربعاء 24 أكتوبر 2018، ملعب أنفيلد رود، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لوكوموتيف موسكو الروسي / فريق بورتو البرتغالي، الأربعاء 24 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق غلطة سراي التركي / فريق شالكه الألماني، الأربعاء 24 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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