موعد مباريات الجولة الثالثة في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019

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يستعد عشاق كرة القدم الأوروبية في كل مكان حول العالم لمتابعة فعاليات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م، وذلك في يوم الخميس القادم الموافق 25 أكتوبر 2018 بعدما انتهت فترة التوقف الدولي الماضية التي استمرت على مدار الأيام العشرة الماضية.

ولا شك أن المنافسة على لقب الدوري الأوروبي في الموسم الحالي سوف تكون في غاية القوة والإثارة بعكس ما كان عليه الحال في السنوات الماضية، ولعل ما يُساهم في ذلك هي الأندية العريقة المشاركة في النسخة الحالية من مسابقة الدوري الأوروبي.

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وإليكم الآن موعد مباريات الجولة الثالثة من دور المجموعات في مسابقة الدوري الأوروبي 2018 / 2019 م:

فريق زيوريخ السويسري / فريق باير ليفركوزن الألماني، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق لايبزيغ الألماني / فريق سيلتك الإسكتلندي، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق زينيت الروسي / فريق بوردو الفرنسي، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أندرلخت البلجيكي / فريق فنربخشة التركي، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي / فريق أرسنال الإنجليزي، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميلان الايطالي / فريق ريال بيتيس الإسباني، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 18:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق رينجرز الاسكتلندي / فريق سبارتاك موسكو الروسي، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فياريال الإسباني / فريق رابيد فيينا النمساوي، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ستاندر ليج البلجيكي / فريق كراسنودار الروسي، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق آينتراخت فرانكفورت الألماني / فريق أبولون ليماسول القبرصي، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق أولمبيك مارسيليا الفرنسي / فريق لاتسيو الإيطالي، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق رين الفرنسي / فريق دينامو كييف الأوكراني، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بشكتاش التركي / فريق جينك البلجيكي، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق تشيلسي الإنجليزي / فريق باتي بوريسوف البيلاروسي، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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