موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي في الدوري المصري الجمعة 19/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق الإسماعيلي في مساء يوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018 على ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم المصرية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الإسماعيلي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والإسماعيلي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من بيراميدز والإسماعيلي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي، يستعد فريق بيراميدز لملاقاة مضيفه فريق الإسماعيلي في مساء يوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018 على ملعب الإسماعيلية في محافظة الإسماعيلية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة بيراميدز والإسماعيلي تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة بيراميدز والاسماعيلي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي، سوف تكون مباراة بيراميدز والإسماعيلي منقولة بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، كما ستكون مباراة بيراميدز والإسماعيلي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي.

آخر تحضيرات بيراميدز والإسماعيلي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة بيراميدز والإسماعيلي، يدخل فريق بيراميدز غمار مباراته المرتقبة أمام مضيفه فريق الإسماعيلي في مسابقة الدوري المصري الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه في إطار سعيه لمواصلة تثبيت مكانته ضمن كوكبة المقدمة في جدول ترتيب المسابقة.

ومن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ريكاردو لافولبي المدير الفني لفريق بيراميدز بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر / علي جبر / عبدالله بكري / أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: مهند لاشين / محمد مجدى أفشة / محمد فاروق.

خط الهجوم: كارلوس كينو / كارلوس إدواردو / كوستا.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع كارثياً بالنسبة إلى فريق الإسماعيلي الذي عانى من سوء النتائج كثيراً في مطلع الموسم الحالي على الصعيد المحلي، مما دفع إدارة النادي إلى إقالة الجزائري خير الدين مضوي من منصب المدير الفني لفريق الدراويش، قبل أن تستقر إدارة النادي على تعيين البرازيلي جورفان فييرا في منصب المدير الفني من أجل إنقاذ الفريق.

ومن المتوقع أن يقوم البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني لفريق الإسماعيلية بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: محمود متولي / باهر المحمدى / محمد مجدي / محمد هاشم.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدى / محمد صادق / لسعد الجزيري / كريم بامبو.

خط الهجوم: كريستوفر.

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