تعرف على موعد مباراة مصر وتونس في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبو ريدة اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر 2018 عن موعد المباراة المنتظرة، والتي سوف تجمع بين المنتخب الوطني المصري وبين ضيفه المنتخب التونسي ضمن مباريات الجولة الخامسة عن المجموعة العاشرة في إطار التصفيات المؤهلة إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون.
حيث أكد الاتحاد المصري لكرة القدم اليوم الخميس أن موعد المباراة المنتظرة التي سوف تجمع بين المنتخب الوطني المصري وبين ضيفه المنتخب التونسي، سوف يكون في يوم 16 نوفمبر القادم في العام الحالي 2018 على ملعب برج العرب في مدينة الإسكندرية، على أن تنطلق المباراة تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وسوف تكون هذه المباراة هامة للغاية لكلاً من المنتخبين في ظل سعي كلاً منهما للإنفراد بصدارة جدول ترتيب المجموعة العاشرة مع نهاية التصفيات، علماً بأن كلاً من المنتخبين سبق وأن ضمن التأهل بشكل رسمي إلى مسابقة كأس أمم أفريقيا 2019 م على أرض دولة الكاميرون منذ الجولة الماضية من عمر التصفيات.
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