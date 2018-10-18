حازم إمام يكشف آخر التطورات بخصوص أزمة “محمد صلاح” مع اتحاد الكرة

كشف الكابتن حازم إمام نجم نادي الزمالك سابقاً وعضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم حالياً اليوم الخميس الموافق 18 أكتوبر 2018 عن آخر التطورات، وذلك بخصوص أزمة اللاعب المصري محمد صلاح مع الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب الحقوق الخاصة باللاعب.
فمن خلال تصريحات صحفية له اليوم الخميس، أكد الكابتن حازم إمام أن أزمة اللاعب المصري محمد صلاح مع الاتحاد المصري لكرة القدم باتت على مشارف الوصول إلى حل نهائي يُرضي جميع الأطراف وخاصة محمد صلاح.
وفي إطار تصريحاته أيضاً أشار الكابتن حازم إمام إلى أن اللاعب محمد صلاح بات يتواصل بشكل شخصي ومباشر في الآونة الأخيرة مع المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه الأزمة.
كما شدد أيضاً الكابتن حازم إمام في تصريحاته على أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بات حريصاً للغاية على متابعة آخر تطورات الأزمة بنفسه من أجل سرعة الوصول إلى حل بين الطرفين.
وفي ختام تصريحاته طالب الكابتن حازم إمام اللاعب محمد صلاح بضرورة العودة من جديد والتركيز على كرة القدم فقط لا غير داخل أرض الملعب، وخاصة وأن ذلك هو ما جعله أفضل لاعب في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الماضي.
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