تعرف على تشكيل النصر المتوقع في مباراة اليوم أمام الباطن بالدوري السعودي

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يستعد فريق النصر لملاقاة مضيفه فريق الباطن في مساء اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018 على ملعب الباطن على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة النصر والباطن تحديداً في تمام الساعة 17:10 مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة 18:10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة 19:10 مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة النصر والباطن منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الأوروغوياني كارينيو المدير الفني لفريق النصر بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة نصراوية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الباطن على النحو التالي:

حراسة المرمى: برادلي جونز.

خط الدفاع: سلطان الغنام / برونو أوفيني / عمر هوساوي / حمد آل منصور.

خط الوسط: عبدالعزيز الجبرين / ماتيوس دوس سانتوس / نور الدين امرابط / جوليانو / أحمد موسى.

خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق النصر إضافة إلى فريق الباطن حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأول: فريق النصر، يمتلك في رصيده 15 نقطة.

المركز الثاني عشر: فريق الباطن، يمتلك في رصيده 4 نقاط فقط لا غير.

أما الآن سوف نستعرض لكم جميع نتائج فريق النصر حتى هذه اللحظة على جميع المستويات في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق الجزيرة الإماراتي 2/1 فريق النصر، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق أُحد 2/1 فريق النصر، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق النصر 1/2 فريق الفيصلي، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق القادسية 3/0 فريق النصر، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق النصر 0/1 فريق التعاون، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق النصر 1/4 فريق الجزيرة الإماراتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق النصر 1/5 فريق الحزم، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق النصر القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م:

فريق الفيحاء / فريق النصر، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 17:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق النصر / فريق الأهلي، السبت 3 نوفمبر 2018، الساعة 16:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتفاق / فريق النصر، الأحد 11 نوفمبر 2018، الساعة 18:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق النصر / فريق الشباب، السبت 24 نوفمبر 2018، الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

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