الاتحاد يبحث عن فوزه الأول اليوم من بوابة ضيفه أُحد..تعرف على تشكيل الاتحاد المتوقع

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يستعد فريق الاتحاد لملاقاة ضيفه فريق أُحد في مساء اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018 على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة على أرض دولة المملكة العربية السعودية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الاتحاد وأُحد في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة مساءً بتوقيت أبوظبي.

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وسوف تكون مباراة الاتحاد وأُحد منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA Sport HD2 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق المصري بلال علام هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الكرواتي سلافين بيليتش المدير الفني لفريق الاتحاد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة اتحادية سوف تتألف في هذه المباراة أمام ضيفه فريق أُحد على النحو التالي:

حراسة المرمى: عساف القرني.

خط الدفاع: طارق محمد / زياد الصحفي / ماثيو جورمان / منصور الحربي.

خط الوسط: كريم الأحمدي / جمال باجندوح / عبدالرحمن الغامدي / كارلوس فيلانويفا / روماريو.

خط الهجوم: ألكسندر بيزيتش.

أما الآن سوف نستعرض لكم ترتيب كلاً من فريق الاتحاد إضافة إلى فريق أُحد حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 5 جولات من عمر المسابقة:

المركز الأخير: فريق الاتحاد، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

المركز الخامس عشر: فريق أُحد، يمتلك في رصيده نقطة واحدة فقط لا غير.

وإليكم الآن جميع نتائج فريق الاتحاد حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الهلال 1/2 فريق الاتحاد، كأس السوبر السعودي.

فريق الاتحاد 1/1 فريق الوصل الإماراتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الشباب 0/1 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الاتحاد 3/0 فريق القادسية، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق التعاون 3/5 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الاتحاد 2/2 فريق الوحدة، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فريق الوصل الإماراتي 0/0 فريق الاتحاد، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الفتح 0/2 فريق الاتحاد، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأخيراً سوف نستعرض لكم جميع مباريات فريق الاتحاد القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م:

فريق الهلال / فريق الاتحاد، الخميس 25 أكتوبر 2018، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتحاد / فريق الرائد، الخميس 1 نوفمبر 2018، الساعة 18:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الفيحاء / فريق الاتحاد، 11 نوفمبر 2018، الساعة 16:50 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الاتحاد / فريق الأهلي، 25 نوفمبر 2018، الساعة 18:40 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق الحزم / فريق الاتحاد، 29 نوفمبر 2018، الساعة 16:55 مساءً بتوقيت القاهرة.

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