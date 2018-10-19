تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من الإسماعيلي وبيراميدز في مباراة اليوم

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يشهد ملعب الإسماعيلية في مساء اليوم الجمعة الموافق 19 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الإسماعيلي ضيفه فريق بيراميدز ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر في إطار مسابقة الدوري المصري الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الإسماعيلي وبيراميدز تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة الإسماعيلي وبيراميدز منقولة بشكل حصري عبر قناة النيل للرياضة، وذلك سواء على التردد الأرضي أو حتى على التردد الفضائي، فيما سيكون المعلق محمد عفيفي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة الإسماعيلي وبيراميدز منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة أون سبورت HD1، بينما سيكون المعلق حاتم بطيشة هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم البرازيلي جورفان فييرا المدير الفني لفريق الإسماعيلي بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام ضيفه فريق بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: عصام الحضري.

خط الدفاع: محمود متولي / باهر المحمدى / محمد مجدي / محمد هاشم.

خط الوسط: حسني عبد ربه / عماد حمدي / محمد صادق / لسعد الجزيري / كريم بامبو.

خط الهجوم: كريستوفر.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم الأرجنتيني ريكاردو لافولبي المدير الفني لفريق بيراميدز بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه فريق الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي.

خط الدفاع: عمر جابر / علي جبر / عبدالله بكري / أحمد أيمن منصور.

خط الوسط: مهند لاشين / محمد مجدى أفشة / محمد فاروق.

خط الهجوم: كارلوس كينو / كارلوس إدواردو / كوستا.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الإسماعيلي إضافة إلى فريق بيراميدز حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري المصري الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019:

المركز السادس عشر: فريق الإسماعيلي، يمتلك في رصيده 9 نقاط.

المركز الثالث: فريق بيراميدز، يمتلك في رصيده 16 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق الإسماعيلي حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:

فريق الأهلي 1/1 فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الإسماعيلي 0/0 فريق بتروجيت، الدوري المصري الممتاز.

فريق الإسماعيلي 0/2 فريق الكويت الكويتي، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الاتحاد السكندري 0/1 فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الإسماعيلي 0/1 فريق مصر المقاصة، الدوري المصري الممتاز.

فريق النجوم 1/1 فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الإسماعيلي 2/3 فريق إنبي، الدوري المصري الممتاز.

فريق طلائع الجيش 0/3 فريق الإسماعيلي، الدوري المصري الممتاز.

فريق الإسماعيلي 3/1 فريق سموحة، الدوري المصري الممتاز.

فريق الكويت الكويتي 0/2 فريق الإسماعيلي، وفاز فريق الإسماعيلي بركلات الترجيح، كأس زايد للأندية الأبطال.

فريق الإسماعيلي 0/4 فريق ناصر الفكرية، كأس مصر.

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