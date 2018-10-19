موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي السبت 20/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق مانشستر يونايتد في يوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي تشيلسي وأيضاً عشاق نادي مانشستر يونايتد يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي ومانشستر يونايتد في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، يستعد فريق تشيلسي لملاقاة ضيفه فريق مانشستر يونايتد في يوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، سوف تكون مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات تشيلسي ومانشستر يونايتد والتشكيل المتوقع

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، يدخل فريق تشيلسي غمار مباراته المرتقبة للغاية أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الصراع على صدارة جدول ترتيب المسابقة.

ولا شك أن ذلك الاختبار سوف يكون صعباً للغاية على الفريق اللندني، وخاصة وأن جماهير النادي اللندني باتت تُطالب بضرورة تتويج فريقهُا بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في نهاية الموسم الحالي بعد البداية الأكثر من رائعة لفريق البلوز منذ مطلع الموسم الحالي.

ومن المؤكد أيضاً أن هذه المباراة سوف تُحدد بشكل كبير مدى قدرة فريق تشيلسي على المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي، علماً بأن ذلك الاختبار المعقد لن يكون الأول بالنسبة إلى فريق تشيلسي في الموسم الحالي، حيث سبق وأن واجه فريق تشيلسي في الموسم الحالي كلاً من فريق أرسنال إضافة إلى فريق ليفربول.

حيث نجح فريق تشيلسي في الاختبار الأول بعدما فاز على حساب ضيفه فريق أرسنال بثلاثة أهداف مقابل هدفين، بينما تعثر في الاختبار الثاني بعدما سقط في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله أمام ضيفه فريق ليفربول.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتي / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / أوليفيه جيرو.

أما على الجانب المقابل لا يبدو مشابهاً على الإطلاق بالنسبة إلى فريق مانشستر يونايتد، والذي يمر منذ مطلع الموسم الحالي بأوضاع كارثية للغاية رفقة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو، مما جعل العديد من وسائل الإعلام الإنجليزية تؤكد بأن نهاية مشوار المدرب البرتغالي داخل جدران قلعة أولد ترافورد باتت قريبة للغاية.

وبكل تأكيد سوف يكون الأسبوع الحالي حاسماً للغاية سواء بالنسبة إلى فريق مانشستر يونايتد أو خاصة بالنسبة إلى المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق مانشستر يونايتد سوف يواجه في منتصف الأسبوع الحالي أيضاً ضيفه فريق يوفنتوس الإيطالي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا بعد مواجهة مضيفه فريق تشيلسي مباشرة.

وقبل فترة التوقف الدولي الماضية استعاد فريق مانشستر يونايتد التوازن من جديد نوعاً ما، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الانتصار بصعوبة بالغة على حساب ضيفه فريق نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف مقابل هدفين بعد أن كان متأخراً في النتيجة بهدفين دون مقابل في شوط المباراة الأول.

وبات حلم المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي لا وجود له بين جماهير نادي مانشستر يونايتد، على أمل أن ينجح الفريق في نهاية المطاف في إنهاء الموسم ضمن المراكز الأربعة الأولى في الترتيب، حتى يتمكن من المشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونغ / إيريك بايلي / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / أليكسيس سانشيز / روميلو لوكاكو.

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