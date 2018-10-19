موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بمشاركة “محمد صلاح” السبت 20/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق هدرسفيلد تاون في مساء يوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب جون سميث على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإنجليزية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ليفربول وتحديداً اللاعب المصري محمد صلاح يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون.

Advertisements

وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ليفربول وهدرسفيلد تاون في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون

موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون، يستعد فريق ليفربول لملاقاة مضيفه فريق هدرسفيلد تاون في مساء يوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب جون سميث على أرض دولة إنجلترا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون تحديداً في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون، سوف تكون مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية.

آخر تحضيرات ليفربول وهدرسفيلد تاون والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون، يدخل فريق ليفربول غمار مباراته المقبلة أمام مضيفه فريق هدرسفيلد تاون في مسابقة الدوري الإنجليزي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد النتائج السلبية التي حققها الفريق في الآونة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي الماضية.

ولا شك أن تراجع نتائج فريق ليفربول في الفترة القادمة لن يكون مقبولاً على الإطلاق بالنسبة إلى جماهير نادي ليفربول، وخاصة وأن الجميع داخل النادي يرغب في المنافسة بكل قوة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز إضافة إلى لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.

وعلى الرغم من الإصابات العديدة التي ضربت فريق ليفربول في الفترة الماضية، إلا أن فريق الريدز سوف تكون لديه تشكيلة قوية قادرة على تخطي عقبة فريق هدرسفيلد تاون، علماً بأن فريق هدرسفيلد تاون لم يتذوق طعم الانتصار طوال المباريات الخمسة الماضية، مما قد يجعله بمثابة اختباراً في غاية السهولة على لاعبي فريق ليفربول.

وسوف يُعاني فريق ليفربول في هذه المباراة من بعض الغيابات المؤثرة، والتي تتمثل في غياب السنغالي ساديو ماني إضافة إلى الإنجليزي جيمس ميلنر بداعي الإصابة، إلا أن فريق ليفربول يمتلك البديل الأمثل لكلاً منهما مثلما هو الحال في جميع المراكز داخل أرض الملعب.

وسوف يكون فريق ليفربول مطالباً بضرورة حسم مباراته أمام مضيفه فريق هدرسفيلد تاون دون أن يتعرض أي لاعب في صفوفه إلى أي نوع من أنواع الإصابات، وخاصة وأن فريق ليفربول تنتظره مواجهة ليست سهلة على الإطلاق في منتصف الأسبوع الحالي، وذلك حينما يستقبل ضيفه فريق النجم الأحمر الصربي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق هدرسفيلد تاون على النحو التالي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / فيرجيل فان دايك / أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم.

خط الهجوم: محمد صلاح / دانييل ستوريدج / روبيرتو فيرمينو.

أما على الجانب المقابل يبدو الوضع كارثياً للغاية بالنسبة إلى فريق هدرسفيلد تاون في الموسم الحالي، وهو الأمر الذي يجعل الفريق مهدداً بالهبوط في نهاية المطاف إلى مسابقة دوري الدرجة الأولى الإنجليزي، علماً بأن فريق هدرسفيلد تاون كان قد صعد في الموسم الماضي إلى مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

إقرأ أيضاً: