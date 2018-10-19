موعد مباراة يوفنتوس وجنوى بمشاركة “كريستيانو رونالدو” السبت 20/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وجنوى، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم لملاقاة ضيفه فريق جنوى في مساء يوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإيطالية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي يوفنتوس وتحديداً النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة يوفنتوس وجنوى، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وجنوى.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة يوفنتوس وجنوى، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من يوفنتوس وجنوى في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإيطالي.

موعد مباراة يوفنتوس وجنوى

موعد مباراة يوفنتوس وجنوى، يستعد فريق يوفنتوس حامل اللقب في آخر 7 مواسم لملاقاة ضيفه فريق جنوى في مساء يوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة يوفنتوس وجنوى تحديداً في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة يوفنتوس وجنوى والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة يوفنتوس وجنوى، سوف تكون مباراة يوفنتوس وجنوى منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، فيما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات يوفنتوس وجنوى والتشكيل المتوقع

موعد مباراة يوفنتوس وجنوى، يدخل فريق يوفنتوس غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق جنوى في مسابقة الدوري الإيطالي، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مواصلة الانفراد بصدارة جدول ترتيب الدوري الإيطالي.

ولا شك أن إيطاليا بأكملها باتت لا تجد أي طريقة على الإطلاق من أجل إيقاف فريق يوفنتوس، ويكفي الإشارة فقط إلى أن كل أندية إيطاليا بكبارها وأيضاً صغارها عجزوا عن إسقاط فريق يوفنتوس من على عرش كرة القدم الإيطالية على مدار السنوات السبعة الماضية.

وبكل تأكيد يبقى الهدف الأكبر بالنسبة إلى فريق يوفنتوس في الموسم الحالي، هو التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الغائب عن خزائن النادي منذ عام 1996، علماً بأن فريق يوفنتوس ينتظره مواجهة من العيار الثقيل في منتصف الأسبوع الحالي، وذلك حينما يحل ضيفاً على نظيره فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق جنوى على النحو التالي:

حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.

خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / كيليني / أليكس ساندرو.

خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.

خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.

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