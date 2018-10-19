موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي في الدوري الإسباني السبت 20/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ليفانتي في يوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي ريال مدريد يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وليفانتي.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من ريال مدريد وليفانتي في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، يستعد فريق ريال مدريد لملاقاة ضيفه فريق ليفانتي في يوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليفانتي تحديداً في تمام الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، سوف تكون مباراة ريال مدريد وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة ريال مدريد وليفانتي منقولة أيضاً بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD12 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة ريال مدريد وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات ريال مدريد وليفانتي والتشكيل المتوقع

موعد مباراة ريال مدريد وليفانتي، يدخل فريق ريال مدريد غمار مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق ليفانتي في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره الغاضبة بشدة بسبب النتائج السلبية التي حققها الفريق الملكي في الآونة الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي الماضية.

ولا شك أن هذه النتائج السلبية قد زادت من حجم الضغوطات بشكل كبير للغاية على لاعبي فريق ريال مدريد بشكل عام، وأيضاً على الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بشكل خاص، والذي أصبح تواجده في منصبه في الفترة القادمة مع النادي الملكي أمراً مشكوكاً في صحته بنسبة كبيرة جداً.

ولعل ما يُعقد الأمور أكثر هو عدم رضا بعض كبار لاعبي فريق ريال مدريد عن الأسلوب التدريبي الذي يتبعه المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي داخل أسوار قلعة سانتياغو بيرنابيو، علماً بأن الشعور بعدم الرضا جاء من طرف اللاعبين المؤثرين في الفريق الملكي على مدار السنوات الماضية مثل الكرواتي لوكا مودريتش إضافة إلى الألماني توني كروس على سبيل المثال.

وبات الوضع الآن أكثر تعقيداً بعد الأنباء التي تصاعدت في الساعات القليلة الماضية من بعض وسائل الإعلام الإيطالية، والتي أكدت بدورها أن إدارة نادي ريال مدريد برئاسة الإسباني فلورنتينو بيريز قد تواصلت بشكل رسمي مع المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي من أجل خلافة المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي في الفترة القادمة.

وعلى الرغم من كل ذلك إلا أن المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي سوف يُحاول بأقصى قوة لديه أن يُحافظ على مكانه مع النادي الملكي، علماً بأن ذلك الأمر لن ينجح تماماً إلا في حالة عاد فريق ريال مدريد من جديد إلى المسار الصحيح.

ولن يكون الأسبوع الحالي صعباً على الإطلاق على فريق ريال مدريد من خلال مواجهة أولاً فريق ليفانتي في إطار مسابقة الدوري الإسباني، ومن ثم مواجهة فريق فيكتوريا بلزن التشيكي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا، أما الاختبار الحاسم سوف يكون في مطلع الأسبوع القادم حينما يحين موعد كلاسيكو الأرض بين فريق ريال مدريد وبين غريمه التقليدي فريق برشلونة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة ملكية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق ليفانتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: ماركو أسينسيو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

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