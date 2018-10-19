موعد مباراة برشلونة وإشبيلية في الدوري الإسباني السبت 20/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه فريق إشبيلية في مساء يوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم الإسبانية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي برشلونة وتحديداً عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وإشبيلية.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وإشبيلية في هذه المباراة الهامة في مسابقة الدوري الإسباني.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، يستعد فريق برشلونة لملاقاة ضيفه فريق إشبيلية في مساء يوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية تحديداً في تمام الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، سوف تكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، فيما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة، كما ستكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD11 المشفرة باللغة الإنجليزية، وأخيراً سوف تكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD15 المشفرة باللغة الإسبانية.

آخر تحضيرات برشلونة وإشبيلية والتشكيل المتوقع

موعد مباراة برشلونة وإشبيلية، يدخل فريق برشلونة غمار مباراته المرتقبة أمام ضيفه فريق إشبيلية في مسابقة الدوري الإسباني، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه من أجل مصالحة جماهيره بعد فشله في تحقيق الانتصار في آخر أربع مباريات خاضها على صعيد مسابقة الليغا الإسبانية.

ولا شك أن هذه النتائج لا ترقى على الإطلاق إلى طموحات جماهير النادي الكتالوني، وخاصة بعدما فقد برشلونة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لمصلحة فريق إشبيلية، وهو منافسه في هذه المباراة المقبلة مما يجعل الفرصة مثالية للغاية من أجل ضرب أكثر من عصفور بحجر واحد.

حيث يكفي فريق برشلونة تحقيق الانتصار على حساب ضيفه فريق إشبيلية، مما سوف يجعله يضمن مصالحته أولاً مع الجماهير الكتالونية الغاضبة بشدة من الفريق، وإضافة إلى ذلك سوف يضمن استعادة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني من جديد بعد أن كان قد فقدها قبل فترة التوقف الدولي الماضية.

ولكن وعلى الرغم من ذلك لن تكون هذه هي نهاية التحديات الصعبة بالنسبة إلى فريق برشلونة في الموسم الحالي، حيث من المقرر أن يجد فريق برشلونة نفسه في مواجهة معقدة للغاية في منتصف الأسبوع الحالي، وذلك حينما يستقبل ضيفه فريق إنتر الإيطالي في إطار مسابقة دوري أبطال أوروبا.

ولن يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل سيجد فريق برشلونة نفسه في مطلع الأسبوع القادم أيضاً على موعد مع مباراة أخرى كبيرة، ولكن هذه المرة على الصعيد المحلي حينما يصطدم مع غريمه التقليدي فريق ريال مدريد في موقعة كلاسيكو الأرض.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة كتالونية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق إشبيلية على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما على الجانب المقابل يبدو فريق إشبيلية في وضع مثالي للغاية لم يتوقعه أي أحد داخل إسبانيا على الإطلاق في الموسم الحالي، ويكفي الإشارة فقط إلى أن فريق إشبيلية يتزعم صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني وحيداً دون أي شريك على الإطلاق لأول مرة منذ وقت بعيد للغاية.

وهو الأمر الذي يؤكد بدوره على أن فريق إشبيلية لديه طموحات كبيرة للغاية في الموسم الحالي، وذلك سواء على الصعيد المحلي أو خاصة على الصعيد الأوروبي نظراً لمشاركة الفريق الأندلسي في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم الحالي، علماً بأن تُعتبر المسابقة المفضلة لديه بغض النظر عن أي لقب آخر.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني بابلو ماشين مدرب فريق إشبيلية بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة أندلسية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: توماس.

خط الدفاع: كاريكو / سيمون كايير / سيرجي غوميز.

خط الوسط: خيسوس نافاس / بابلو سارابيا / إيفر بانيغا / فرانكو فاسكيز / لويس مورييل.

خط الهجوم: وسام بن يدر / أندري سيلفا.

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