موعد مباراة الهلال والشباب في الدوري السعودي السبت 20/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد الهلال والشباب، يستعد فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق الشباب في مساء يوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

ولا شك أن عشاق كرة القدم السعودية في كل مكان حول العالم وخاصة عشاق نادي الهلال يبحثون في الوقت الراهن عن موعد مباراة الهلال والشباب، إضافة إلى القنوات الناقلة لمباراة الهلال والشباب.

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وبناءً على ذلك سوف نستعرض لكم في هذا المقال كافة التفاصيل التي تخص موعد مباراة الهلال والشباب، إضافة إلى التشكيل المتوقع لكلاً من الهلال والشباب في هذه المباراة الهامة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والشباب

موعد مباراة الهلال والشباب، يستعد فريق الهلال حامل اللقب في الموسم الماضي لملاقاة مضيفه فريق الشباب في مساء يوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة الهلال والشباب تحديداً في تمام الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة، إضافة إلى الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي.

موعد مباراة الهلال والشباب والقنوات الناقلة للمباراة

موعد مباراة الهلال والشباب، سوف تكون مباراة الهلال والشباب منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي نايل سات أو حتى على القمر الصناعي عرب سات، فيما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.

آخر تحضيرات الهلال والشباب والتشكيل المتوقع

موعد مباراة الهلال والشباب، يدخل فريق الهلال غمار مباراته المرتقبة أمام مضيفه فريق الشباب في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، وهو عازماً على تحقيق الانتصار دون سواه مثله مثل منافسه فريق الشباب، وذلك في إطار سعي كلاً منهما من أجل الاقتراب أكثر من فريق النصر صاحب الصدارة.

ومن المتوقع أن يقوم البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال بالاعتماد بنسبة كبيرة للغاية على تشكيلة هلالية سوف تتألف في هذه المباراة الهامة أمام مضيفه فريق الشباب على النحو التالي:

حراسة المرمى: علي الحبسي.

خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / حسن كادش.

خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / كارلوس إدواردو.

خط الهجوم: سالم الدوسري / عمر عبد الرحمن / بافيتيمبي غوميز.

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