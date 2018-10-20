تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي ومانشستر يونايتد في مباراة اليوم

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يشهد ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق تشيلسي ضيفه فريق مانشستر يونايتد ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد تحديداً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق القطري يوسف سيف هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام ضيفه فريق مانشستر يونايتد على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتي / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / أوليفيه جيرو.

أما على الجانب المقابل فمن المتوقع أن يقوم البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه فريق تشيلسي على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / إيريك بايلي / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / فريد / بول بوغبا.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / أليكسيس سانشيز / روميلو لوكاكو.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق تشيلسي إضافة إلى فريق مانشستر يونايتد حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 8 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثاني: فريق تشيلسي، يمتلك في رصيده 20 نقطة.

المركز الثامن: فريق مانشستر يونايتد، يمتلك في رصيده 13 نقطة.

وأخيراً سوف نستعرض لكم جميع مباريات فريق مانشستر يونايتد القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل على مستوى جميع المسابقات في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق مانشستر يونايتد / فريق يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر يونايتد / فريق إيفرتون، الأحد 28 أكتوبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق بورنموث / فريق مانشستر يونايتد، السبت 3 نوفمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 14:30 ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق يوفنتوس الإيطالي / فريق مانشستر يونايتد، 7 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر سيتي / فريق مانشستر يونايتد، 11 نوفمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 18:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر يونايتد / فريق كريستال بالاس، 24 نوفمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق مانشستر يونايتد / فريق يونج بويز السويسري، 27 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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