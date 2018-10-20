ريال مدريد في مهمة سهلة اليوم أمام ليفانتي..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع

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يحل فريق ليفانتي ضيفاً في ظهر اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على نظيره فريق ريال مدريد على ملعب سانتياغو بيرنابيو في العاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة ريال مدريد وليفانتي تحديداً في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثالثة عصراً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة الواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة ريال مدريد وليفانتي منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق الجزائري حفيظ دراجي هو معلق المباراة.

ومن المتوقع أن يقوم الإسباني جولين لوبيتيجي مدرب فريق ريال مدريد بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام ضيفه فريق ليفانتي على النحو التالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا.

خط الدفاع: ألفارو / رافاييل فاران / سيرجيو راموس / ناتشو فيرنانديز.

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو / توني كروس / لوكا مودريتش.

خط الهجوم: إيسكو / جاريث بيل / كريم بنزيمة.

وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق ريال مدريد إضافة إلى فريق ليفانتي حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 8 جولات من عمر المسابقة:

المركز الخامس: فريق ريال مدريد، يمتلك في رصيده 14 نقطة.

المركز الحادي عشر: فريق ليفانتي، يمتلك في رصيده 10 نقاط.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات فريق ريال مدريد القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل على مستوى جميع المسابقات في الموسم الحالي 2018 / 2019:

فريق ريال مدريد / فريق فيكتوريا بلزن التشيكي، الثلاثاء 23 أكتوبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق برشلونة / فريق ريال مدريد، الأحد 28 أكتوبر 2018، الدوري الإسباني، الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ميليا / فريق ريال مدريد، الأربعاء 31 أكتوبر 2018، كأس ملك إسبانيا، الساعة 20:30 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق ريال مدريد / فريق بلد الوليد، السبت 3 نوفمبر 2018، الدوري الإسباني، الساعة 17:15 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق فيكتوريا بلزن التشيكي / فريق ريال مدريد، 7 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق سيلتا فيغو / فريق ريال مدريد، 11 نوفمبر 2018، الدوري الإسباني، الساعة 21:45 مساءً بتوقيت القاهرة.

فريق إيبار / فريق ريال مدريد، 24 نوفمبر 2018، الدوري الإسباني، الساعة 14:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.

فريق روما الايطالي / فريق ريال مدريد، 27 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

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