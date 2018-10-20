تعرف على موقف “محمد صلاح” من المشاركة في تشكيل ليفربول المتوقع أمام هدرسفيلد اليوم

يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق هدرسفيلد تاون في مساء اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب جون سميث، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م.
ومن جانبه كان المصري محمد صلاح قد تعافى بشكل كامل من الإصابة التي كان قد تعرض لها خلال فترة التوقف الدولي الماضية رفقة المنتخب الوطني المصري، علماً بأن محمد صلاح عاد إلى التدريبات الجماعية لفريقه ليفربول بشكل طبيعي للغاية منذ يومين، مما يجعل مشاركته أكيدة في المباراة بنسبة كبيرة.
وتنطلق مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون تحديداً في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.
وسوف تكون مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD2 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري أحمد الطيب هو معلق المباراة.
ومن المتوقع أن يقوم الألماني يورغن كلوب مدرب فريق ليفربول بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام مضيفه فريق هدرسفيلد تاون على النحو التالي:
- حراسة المرمى: أليسون بيكر.
- خط الدفاع: ألكسندر أرنولد / ديان لوفرين / جو جوميز / أندي روبرتسون.
- خط الوسط: جوردان هندرسون / فابينيو / جورجينيو فينالدوم.
- خط الهجوم: محمد صلاح / دانييل ستوريدج / روبيرتو فيرمينو.
وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق ليفربول إضافة إلى فريق هدرسفيلد تاون حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 8 جولات من عمر المسابقة:
- المركز الثالث: فريق ليفربول، يمتلك في رصيده 20 نقطة.
- المركز الثامن عشر: فريق هدرسفيلد تاون، يمتلك في رصيده 3 نقاط فقط لا غير.
وأخيراً سوف نستعرض لكم جميع مباريات ليفربول القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل على مستوى جميع المسابقات في الموسم الحالي 2018 / 2019:
- فريق ليفربول / فريق النجم الأحمر الصربي، الأربعاء 24 أكتوبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
- فريق ليفربول / فريق كارديف سيتي، السبت 27 أكتوبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 16:00 عصراً بتوقيت القاهرة.
- فريق أرسنال / فريق ليفربول، السبت 3 نوفمبر 2018، الساعة 19:30 مساءً بتوقيت القاهرة.
- فريق النجم الأحمر الصربي / فريق ليفربول، 6 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 19:55 مساءً بتوقيت القاهرة.
- فريق ليفربول / فريق فولهام، 11 نوفمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 14:00 ظهراً بتوقيت القاهرة.
- فريق واتفورد / فريق ليفربول، 24 نوفمبر 2018، الدوري الإنجليزي الممتاز، الساعة 17:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
- فريق باريس سان جيرمان الفرنسي / فريق ليفربول، 28 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
إقرأ أيضاً:
- موعد مباراة ليفربول وهدرسفيلد تاون بمشاركة “محمد صلاح” السبت 20/10/2018 والقنوات الناقلة للمباراة
- تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من تشيلسي ومانشستر يونايتد في مباراة اليوم
- ريال مدريد في مهمة سهلة اليوم أمام ليفانتي..تعرف على تشكيل ريال مدريد المتوقع
- موعد مباريات ليفربول بمشاركة “محمد صلاح” في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات أرسنال بمشاركة “محمد النني” في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات مانشستر يونايتد في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات مانشستر سيتي في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات بايرن ميونخ في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات باريس سان جيرمان في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات يوفنتوس بمشاركة “كريستيانو رونالدو” في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات ريال مدريد في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات برشلونة بقيادة “ليونيل ميسي” في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا 2018 / 2019
- موعد مباريات الدوري الأوروبي في موسم 2018 / 2019
- موعد مباريات دوري رابطة الأمم الأوروبية 2018 / 2019
- موعد مباريات كأس أمم آسيا 2019 في الإمارات والقنوات الناقلة للبطولة
- موعد مباريات ثمن نهائي كأس زايد للأندية الأبطال 2018 / 2019
التعليقات