كريستيانو رونالدو يقود تشكيل يوفنتوس المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه جنوى

يحل فريق جنوى ضيفاً على نظيره فريق يوفنتوس في مساء اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب أليانز في مدينة تورينو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإيطالي 2018 / 2019 م.
وتنطلق مباراة يوفنتوس وجنوى تحديداً في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.
وسوف تكون مباراة يوفنتوس وجنوى منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD4 المشفرة، بينما سيكون المعلق المصري علي محمد علي هو معلق المباراة.
ومن المتوقع أن يقوم الإيطالي ماسيمليانو أليغري مدرب فريق يوفنتوس بالاعتماد على تشكيلة سوف تتألف في هذه المباراة أمام ضيفه فريق جنوى على النحو التالي:
- حراسة المرمى: فويتشيك تشيزني.
- خط الدفاع: جواو كانسيلو / ليوناردو بونوتشي / كيليني / أليكس ساندرو.
- خط الوسط: إيمري تشان / ميراليم بيانيتش / بليز ماتويدي.
- خط الهجوم: فيديريكو بيرنارديسكي / كريستيانو رونالدو / ماريو ماندزوكيتش.
وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق يوفنتوس إضافة إلى فريق جنوى حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإيطالي في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 8 جولات من عمر المسابقة:
- المركز الأول: فريق يوفنتوس، يمتلك في رصيده 24 نقطة.
- المركز الحادي عشر: فريق جنوى، يمتلك في رصيده 12 نقطة.
وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع مباريات يوفنتوس القادمة سواء في شهر أكتوبر الحالي أو حتى في شهر نوفمبر المقبل على مستوى جميع المسابقات في الموسم الحالي 2018 / 2019:
- فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي / فريق يوفنتوس، الثلاثاء 24 أكتوبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 21:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
- فريق إمبولي / فريق يوفنتوس، السبت 27 أكتوبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 18:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
- فريق يوفنتوس / فريق كالياري، السبت 3 نوفمبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.
- فريق يوفنتوس / فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، 7 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
- فريق ميلان / فريق يوفنتوس، 11 نوفمبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 21:30 مساءً بتوقيت القاهرة.
- فريق يوفنتوس / فريق سبال، 24 نوفمبر 2018، الدوري الإيطالي، الساعة 19:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
- فريق يوفنتوس / فريق فالنسيا الإسباني، 27 نوفمبر 2018، دوري أبطال أوروبا، الساعة 22:00 مساءً بتوقيت القاهرة.
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