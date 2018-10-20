تعرف على التشكيل المتوقع لكلاً من برشلونة وإشبيلية في مباراة اليوم

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يشهد ملعب الكامب نو في إقليم كتالونيا على أرض دولة إسبانيا في مساء اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق برشلونة ضيفه فريق إشبيلية ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإسباني 2018 / 2019 م.

وتنطلق مباراة برشلونة وإشبيلية تحديداً في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة الحادية عشر إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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وسوف تكون مباراة برشلونة وإشبيلية منقولة بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD3 المشفرة، بينما سيكون المعلق التونسي عصام الشوالي هو معلق المباراة.

ومن جانبه كان الإسباني إرنستو فالفيردي مدرب فريق برشلونة قد كشف في وقت سابق عن قائمة فريقه التي سوف تكون حاضرة في هذه المباراة الهامة أمام ضيفه فريق برشلونة، حيث جاءت قائمة فريق برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تير شتيغن / ياسبر سيليسن.

خط الدفاع: نيلسون سيميدو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا / سيرجي روبيرتو / شومي.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / أرثور / فيليبي كوتينيو / رافينيا ألكانتارا / أرتورو فيدال.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز / منير الحدادي.

وإليكم الآن تشكيل فريق برشلونة المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق إشبيلية:

حراسة المرمى: تير شتيغن.

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو / جيرارد بيكيه / كليمنت / جوردي ألبا.

خط الوسط: سيرجيو بوسكيتس / إيفان راكيتيتش / فيليبي كوتينيو.

خط الهجوم: عثماني ديمبيلي / ليونيل ميسي / لويس سواريز.

أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق إشبيلية المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق برشلونة:

حراسة المرمى: توماس.

خط الدفاع: كاريكو / سيمون كايير / سيرجي غوميز.

خط الوسط: خيسوس نافاس / بابلو سارابيا / إيفر بانيغا / فرانكو فاسكيز / لويس مورييل.

خط الهجوم: وسام بن يدر / أندري سيلفا.

وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن ترتيب كلاً من فريق برشلونة إضافة إلى فريق إشبيلية حتى هذه اللحظة في مسابقة الدوري الإسباني في الموسم الحالي 2018 / 2019 بعد مرور أول 8 جولات من عمر المسابقة:

المركز الثالث: فريق برشلونة، يمتلك في رصيده 15 نقطة.

المركز الثاني: فريق إشبيلية، يمتلك في رصيده 16 نقطة.

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