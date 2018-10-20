الهلال في صدام ناري اليوم مع الشباب بالدوري السعودي..تعرف على التشكيل المتوقع للفريقين

يشهد ملعب الأمير فيصل بن فهد في العاصمة السعودية الرياض في مساء اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 مباراة مثيرة للغاية، وذلك حينما يستقبل فريق الشباب ضيفه فريق الهلال ضمن مباريات الأسبوع السادس في إطار مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين 2018 / 2019 م.
وتنطلق مباراة الهلال والشباب تحديداً في تمام الساعة الثامنة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، إضافة إلى الساعة التاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت أبوظبي، وأيضاً الساعة السابعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.
وسوف تكون مباراة الهلال والشباب منقولة بشكل حصري عبر قناة KSA سبورت HD1 المجانية، وذلك سواء على القمر الصناعي عرب سات أو حتى على القمر الصناعي نايل سات، بينما سيكون المعلق الإماراتي فارس عوض هو معلق المباراة.
وإليكم الآن تشكيل فريق الهلال المتوقع في مباراة اليوم أمام مضيفه فريق الشباب:
- حراسة المرمى: علي الحبسي.
- خط الدفاع: محمد البريك / بوتيا / علي آل بليهي / حسن كادش.
- خط الوسط: محمد كنو / سلمان الفرج / كارلوس إدواردو.
- خط الهجوم: سالم الدوسري / عمر عبد الرحمن / بافيتيمبي غوميز.
- المدير الفني: البرتغالي جورجي جيسوس.
أما الآن سوف نستعرض لكم تشكيل فريق الشباب المتوقع في مباراة اليوم أمام ضيفه فريق الهلال:
- حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.
- خط الدفاع: محمد سالم / فاليري / جمال الدين بلعمري / سيلفا.
- خط الوسط: عبدالله الخيبري / هتان باهبري / أنطونيو دي سوزا / عبدالمجيد الصليهم / آرثر.
- خط الهجوم: ناصر الشمراني.
- المدير الفني: الروماني ماريوس.
وإليكم الآن ترتيب كلاً من فريق الهلال إضافة إلى فريق الشباب حتى هذه اللحظة في مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين في الموسم الحالي 2018 / 2019:
- المركز الرابع: فريق الهلال، يملك في رصيده 12 نقطة.
- المركز السابع: فريق الشباب، يمتلك في رصيده 9 نقاط.
وأخيراً سوف نستعرض لكم الآن جميع نتائج فريق الهلال حتى هذه اللحظة في الموسم الحالي 2018 / 2019 على مستوى جميع المسابقات:
- فريق الهلال 1/2 فريق الاتحاد، كأس السوبر السعودي.
- فريق الهلال 0/1 فريق الشباب العماني، كأس زايد للأندية الأبطال.
- فريق الهلال 0/1 فريق الفيحاء، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
- فريق الرائد 3/1 فريق الهلال، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
- فريق الهلال 1/3 فريق الباطن، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
- فريق الفتح 3/2 فريق الهلال، دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.
- فريق الشباب العماني 1/0 فريق الهلال، كأس زايد للأندية الأبطال.
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