إصابات بالجملة تضرب الأهلي في مران اليوم قبل مواجهة وفاق سطيف..تعرف على التفاصيل

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واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تحضيراته اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب مختار التتش بمقر النادي الأهلي الرئيسي في الجزيرة، وذلك استعداداً من أجل خوض المباراة الحاسمة خارج أرضه أمام مضيفه فريق وفاق سطيف الجزائري في مساء يوم الثلاثاء القادم في إطار مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وعلى هامش مران اليوم تلقى فريق الأهلي ضربات موجعة للغاية قبل موعد المباراة مع نظيره فريق وفاق سطيف، مما وضع الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الأهلي في وضعية صعبة للغاية من الناحية الفنية.

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حيث شهد مران اليوم تعرض الظهير الأيمن المخضرم أحمد فتحي إلى الإصابة، وذلك بعدما تدخل عليه المدافع أحمد علاء بشكل قوي للغاية، مما جعل اللاعب أحمد فتحي يُغادر المران بشكل سريع رفقة الدكتور خالد محمود طبيب النادي الأهلي من أجل إجراء الفحوصات الطبية اللازمة لتحديد مدى حجم إصابته إضافة إلى موقفه من مباراة وفاق سطيف.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بعدما شهد مران المارد الأحمر أيضاً تعرض اللاعب إسلام محارب إلى الإصابة، وذلك بعدما تدخل عليه اللاعب محمد هاني بشكل قوي مما جعل إسلام محارب غير قادر على استكمال المران في انتظار إجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

ومن جانبها تأمل جماهير القلعة الحمراء أن يستعيد فريق الأهلي كافة عناصره الأساسية المصابة قبل موعد المباراة الحاسمة أمام فريق وفاق سطيف في إطار إياب الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال أفريقيا 2018 م، علماً بأن فريق الأهلي كان قد فاز في مباراة الذهاب بهدفين دون مقابل.

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