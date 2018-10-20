ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد السبت 20/10/2018 في الدوري الإنجليزي

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ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لقاء القمة بين فريق تشيلسي وبين ضيفه فريق مانشستر يونايتد، وذلك في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت الموافق 20 أكتوبر 2018 على ملعب ستامفورد بريدج في العاصمة الإنجليزية لندن.

وقد نجح في تسجيل أهداف فريق مانشستر يونايتد في المباراة الفرنسي أنطوني مارسيال في الدقيقة السادسة والخمسين والدقيقة الثالثة والسبعين، فيما سجل أهداف فريق تشيلسي في المباراة كلاً من المدافع الألماني أنطونيو روديغر في الدقيقة الحادية والعشرين، إضافة إلى الإنجليزي روس باركلي في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع من عمر المباراة.

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وجاءت هذه المباراة ضمن مباريات الأسبوع التاسع في إطار مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز 2018 / 2019 م، وبذلك رفع فريق مانشستر يونايتد رصيده إلى 14 نقطة، فيما رفع فريق تشيلسي رصيده إلى 21 نقطة.

وجاءت تشكيلة فريق تشيلسي الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا / أنطونيو روديغر / ديفيد لويز / ماركوس ألونسو.

خط الوسط: جورجينيو / نغولو كانتي / ماتيو كوفاسيتش.

خط الهجوم: ويليان / إيدين هازارد / ألفارو موراتا.

المدير الفني: الإيطالي ماوريزيو ساري.

أما على الجانب المقابل فقد جاءت تشكيلة فريق مانشستر يونايتد الأساسية في هذه المباراة الهامة على النحو التالي:

حراسة المرمى: ديفيد دي خيا.

خط الدفاع: أشلي يونج / كريس سمالينج / فيكتور ليندلوف / لوك شو.

خط الوسط: نيمانيا ماتيتش / بول بوغبا / خوان ماتا.

خط الهجوم: ماركوس راشفورد / أنطوني مارسيال / روميلو لوكاكو.

المدير الفني: البرتغالي جوزيه مورينيو.

ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والشوط الأول من المباراة

ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى في عمر اللقاء حاول كل فريق أن يفرض أسلوب لعبه على الطرف الآخر، وخاصة في ظل سعي كلاً منهما لحصد النقاط الثلاث في هذه المباراة.

وفي الدقيقة الحادية والعشرين ومن أول فرصة حقيقية نجح فريق تشيلسي في تسجيل هدفه الأول في المباراة، وذلك عبر المدافع الألماني أنطونيو روديغر الذي استغل ضعف الرقابة الدفاعية من جانب فريق مانشستر يونايتد أثناء تنفيذ الركلة الركنية، ليضع فريقه في المقدمة وسط فرحة عارمة من طرف الجماهير اللندنية.

ومع مرور الدقائق ظهر العجز الهجومي بشكل واضح للغاية على فريق مانشستر يونايتد في ظل التنظيم المحكم لفريق تشيلسي على مستوى جميع الخطوط، مما جعل فريق مانشستر غير قادر تماماً على تشكيل أي خطورة على الإطلاق على مرمى أصحاب الأرض.

وفي الدقائق المتبقية من الفترة الأولى من عمر اللقاء استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين في سيناريو ممل للغاية، حتى أطلق الحكم صافرته معلناً عن نهاية الشوط الأول على وقع تقدم فريق تشيلسي بهدف وحيد مقابل لا شئ.

ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد والشوط الثاني من المباراة

ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد، في شوط المباراة الثاني دخل فريق تشيلسي عازماً على تسجيل المزيد من الأهداف من أجل حسم المهمة بنسبة كبيرة، وفي مقابل ذلك حاول فريق مانشستر يونايتد أن يقوم بتعديل النتيجة في المقام الأول قبل التفكير في أي شئ آخر.

وفي الدقيقة السابعة والأربعين كاد فريق تشيلسي ينجح في تحقيق مبتغاه، وذلك حينما سدد المهاجم الإسباني ألفارو موراتا كرة أرضية من داخل منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى الإسباني ديفيد دي خيا أمسك الكرة بنجاح دون أي مشاكل على الإطلاق.

وعلى الرغم من تأخر أول رد فعل حقيقي من جانب فريق مانشستر يونايتد في المباراة، إلا أنه قد جاء قوياً للغاية وذلك تحديداً في الدقيقة الخامسة والخمسين حينما تمكن الفرنسي أنطوني مارسيال من تسجيل هدف التعادل لمصلحة الضيوف عقب استغلاله ثغرة في خط دفاع فريق تشيلسي لتشتعل أجواء القمة من جديد.

وفي الدقيقة التاسعة والستين حاول الإيطالي ماوريزيو ساري مدرب فريق تشيلسي أن يقوم بتنشيط خط وسط ميدانه من الناحية الهجومية نوعاً ما سعياً للتقدم في النتيجة من جديد، وذلك من خلال إشراك الإنجليزي روس باركلي بدلاً من الكرواتي ماتيو كوفاسيتش.

وبعدها بدقيقتين فقط لا غير سنحت فرصة أخرى خطيرة لمصلحة فريق تشيلسي، وذلك حينما سدد الفرنسي نغولو كانتي كرة من خارج منطقة الجزاء، ولكن حارس المرمى ديفيد دي خيا تصدى لها بنجاح مبقياً على نتيجة التعادل بين الفريقين.

وفي الدقيقة الثالثة والسبعين حدث ما لم يكن يتوقعه أي أحد على الإطلاق، حيث استطاع فريق مانشستر يونايتد أن يُسجل هدفه الثاني في المباراة من فرصته الثانية فقط في المباراة، وذلك عبر الفرنسي أنطوني مارسيال مرة أخرى الذي استغل ثغرة جديدة في خط دفاع فريق تشيلسي وسط حالة من الصدمة من جانب أصحاب الأرض.

وبعدها بدقيقتين حاول البرتغالي جوزيه مورينيو مدرب فريق مانشستر يونايتد أن يقوم بتأمين خط وسط ميدان فريقه من الناحية الدفاعية، وذلك من خلال إشراك الإسباني أندير هيريرا بدلاً من الإسباني خوان ماتا.

وفي الدقائق المتبقية من عمر المباراة استمر الوضع على ما هو عليه دون أي جديد على الإطلاق من الفريقين، حتى جاءت الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع وحينها نجح فريق في تحقيق المستحيل من خلال تسجيل هدف التعادل عبر البديل روس باركلي الذي استغل ثغرة في خط دفاع الضيوف، لتذهب المباراة بعد ذلك مباشرة إلى نهايتها على وقع التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما لكل فريق.

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